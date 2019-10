Grande Fratello Vip concorrenti: il bello e impossibile da Uomini e Donne

Grande Fratello Vip concorrenti: chi saranno i famosi che varcheranno la porta rossa? Il bello e impossibile arriva da Uomini e Donne.

Il Grande fratello Vip tornerà in onda solo nel 2020, probabilmente a febbraio, ma i rumors sui concorrenti che varcheranno la porta rossa della casa di Cinecittà sono davvero tanti. Gli ultimi riguarderebbero due amatissimi ex corteggiatori di Uomini e Donne che si starebbero contendendo il ruolo di bello e impossibile della nuova edizione del reality.

Grande Fratello Vip concorrenti: Antonio Moriconi o Giordano Mazzocchi?

Non solo Lorenzo Riccardi per il Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini, conduttore al posto di Ilary Blasi che ha deciso di lasciare il reality dopo tre edizioni, ha intenzione di pescare qualche concorrente tra le creature di Maria De Filippi. Nelle prime tre edizioni del GF Vip, direttamente da Uomini e Donne, sono arrivati Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini e Francesco Monte. Chi sarà, invece, il tronista o corteggiatore pronto a varcare la famosa porta rossa per diventare il bello e impossibile della nuova edizione?

A quanto pare, a contendersi questo ruolo, sarebbero Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella e Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar Addati che ha corteggiato proprio a Uomini e Donne.

“Ma, ad oggi, la notizia shock è un’altra: fonti certe ci assicurano che il giovane Mazzocchi sia pronto a varcare la soglia della famosissima porta rossa. – si legge su Very Inutil People– Eh già, proprio quella del Grande Fratello Vip 4″.

Il Vicolo delle News aggiunge: “Oggi è il turno di due bellocci che hanno appena sostenuto il provino. – si legge su Il Vicolo delle News – Due grandi amici nella vita, entrambi maestri di sci e noti al pubblico per il loro trascorso comune anche davanti alle telecamere: parliamo di Antonio Moriconi e Giordano Mazzocchi, entrambi noti volti Mariani, ventitreenni e single, pronti a sfidarsi in questi mesi per il ruolo di bello impossibile dentro la casa di Cinecittà”.

LEGGI ANCHE: