Come vestirsi a Natale? 10 capi che proprio non possono mancare

Scopri i capi su cui puntare per un outfit di Natale perfetto: 10 alternative da selezionare in base alla location e alla compagnia con cui festeggerai.

Quando l’albero sarà stato addobbato, i regali tutti acquistati e il menù pronto per essere realizzato, solo una domanda continuerà ad albergare nelle vostre menti: come mi vesto a Natale?

Già perché per le Feste si pensa sempre a tutto ma ciò che sfugge poi maggiormente al controllo siamo forse proprio noi stesse. Troppo prese nel far sì che ogni cosa sia impeccabile, finiamo poi per dimenticarci del nostro look e ci ritroviamo pronte ad indossare il primo abito piovuto giù dall’armadio. Decisamente meglio evitare!

Tra sguardi indagatori di parenti e vicimidi tavolo pronti a scrutare ogni dettaglio, lasciar fare al caso non è decisamente un’opzione da contemplare.

Facciamo in modo allora di prepararci per tempo e iniziamo sin da subito a scoprire i capi tra cui orientare poi la nostra scelta. Ecco allora i 10 must have per il perfetto outfit di Natale.

Come vestirsi a Natale? 10 consigli top

Una piccola premessa ci sembra doverosa. Qualche tempo fa vi avevamo spiegato come anche a Natale la scelta del look dipenda in primo luogo dalla nostra fisicità: se abbiamo fianchi prosperosi andarli a evidenziare ulteriormente con dei pantaloni argento probabilmente non sarà il caso, anche se il Natale ama le tinte luminose. Altro dato importante è però, come del resto in ogni altra circostanza, l’occasione d’uso: dove festeggerete e, soprattutto, con chi? Un conto è infatti una cena in un ristorante, un altro il cenone a casa con zii, nonni e cugini.

Una volta chiarito tutto ciò potrete procedere alla scelta dell’outfit. I capi su cui puntare sono in parte naturalmente legati alla tradizione, con cromie e tessuti che richiamino le feste, in parte alla vostra personalità e alle tendenze del momento.

Ecco alcune delle migliori opzioni su cui puntare.

Rosso – Banale? Sì! Vincente? Sempre! Che sia su un singolo capo o total look il rosso farà la felicità veramente di ogni donna. Dona alle bionde così come alle brune e incarna l’emblema per eccellenza delle Feste. Se non te la sentissi di osare con le sfumature più accese affidati a un bordeaux o a un vinaccia, sempre di tendenza ma forse meno appariscente.

Verde e bianco – Sono le due sfumature in cui potrai confidare se il rosso di cui sopra proprio non riesce ad andarti giù. Anche esse richiamano infantili Natale ma certo con maggior sobrietà.

Metallizzato – Oro argento e affini sono sempre un must per le Feste. In versione total look vi consigliamo di tenerlo da parte per Capodanno ma un singolo capo o un dettaglio andranno benissimo anche per il cenone della Vigilia. Perfetto anche sugli accessori, magari per ravvivare un look Total black.

Vestito – E’ senza dubbio il capo che fa la differenza, capace di donare un’eleganza pressoché istantanea sia che sia un fasciante tubino che un abito dalle linee più morbide, magari a ruota come vuole la moda del momento. Valutate però con cura il livello sexy in base al contesto in cui vi troverete: non volete far sgranare gli occhi alla cara vecchia zia?

Gonna – Tulle, a ruota, plissettate, di pelle… sono tutte ben accette per il Natale! Quelle in pelle vi consigliamo in particolare di abbinarle a un soffice maxi maglione o a una camicetta, magari un po’ bon ton per addolcire il look.

Pantaloni – Assolutamente ben accetti a patto di evitare strappi o coloriun po’ troppo eccentrici. Se l’occasione tende a una maggior eleganza non sbaglierete certo puntando su un modello a palazzo.

Pantaloncini – Ben accetti purché non siano troppo corti. Valgono le stesse regole delle gonne quindi ricordate di abbinarli a una calza coprente e, al massimo, con qualche glitter o piccolo motivo decorativo.

Maglione natalizio – Ma sì! Bando alle remore e alla timidezza: se l’occasione è casual il maglione starà benissimo e vi darà quel tocco di allegria che ci vuole durante le Feste.

Camicetta o cardigan – Il primo servirà per dare un tocco chic in caso di un evento un po’ più elegante, il secondo invece per dare tanto confort e un fascino glamour al vostro look da evento informale. In entrambi i casi il successo è assicurato.

Accessori sparkling – Brillare a Natale è un must e se l’occasione informale non consente di eccedere basterà una pochette o una scarpa sbrilluccicante per illuminare le tue Feste.

