Carolina Stramare | Il nuovo amore da Uomini e Donne Video

Il nuovo amore di Carolina Stramare non è Eros Ramazzotti: nella vita di Miss Italia 2019 spunta l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nuovo amore per Carolina Stramare? Miss Italia 2019, nei giorni scorsi, è stata accostata ad Eros Ramazzotti, ma a smentire il firt con il cantautore è stata la stessa Carolina che, tuttavia, come svela il settimanale Chi nel numero in edicola, avrebbe aperto il suo cuore ad un nuovo amore. Si tratterebbe di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e donne ed ex fidanzato di Vittoria Deganello. Sarà l’inizio di un nuovo grande amore o tutto si spegnerà in poche settimane?

