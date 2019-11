Uomini e Donne | Ex tronista mamma | Nato Leonardo

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. L’amatissima ex tronista è diventata mamma per la prima volta: è nato Leonardo.

Ancora un fiocco azzurro per la famiglia di Uomini e Donne che continua ad allargarsi con neonati maschi. Un’amatissima ex tronista, infatti, è diventata mamma per la prima volta: è, infatti, nato Leonardo. Ad annunciarlo è stata proprio la neo mamma.

L’ex tronista Chiara Sammartino è diventata mamma: nato il primo figlio Leonardo

A diventare mamma per la prima volta è stata l’ex tronista Chiara Sammartino. Dopo l’ex corteggiatrice Diletta Leotta, anche Chiara Sammartino ha dato alla luce il suo piccolo Leonardo. “Qui eri ancora nella mia pancia e già ti amavo incondizionatamente. Ora, mentre guardo questa foto, ti tengo tra le mie braccia e ancora non riesco a credere alla grandezza della vita”, ha scritto su Instagram l’ex tronista. Il compagno e padre del suo bambino, Livio, invece, ha pubblicato una foto svelando la data di nascita del piccolo. Leonardo è nato il 26 ottobre e pesava 3,2 kg.

Chiara Sammartino ha partecipato a Uomini e Donne nel 2011 insieme all’allora giovanissima Giorgia Lucini, anche lei diventata mamma per la prima volta otto mesi fa. Il percorso di Chiara sul trono, però, durò pochissimo. Una segnalazione, infatti, portò a galla il suo incontro, senza telecamere, con il corteggiatore Gabrio Gamma. I due, poi, ebbero una storia finita da tempo. Gabrio, oggi, è papà di Geramia e Violante, nati dalla sua storia con la compagna Carmen, mentre Chiara è felice accanto a Livio e al loro bambino Leonardo.

Prima di partorire, Chiara aveva dedicato parole davvero speciali al compagno: “Ci siamo quasi amore mio, tra poche settimane non saremo più solo io e te, sono piena di emozioni e ansie… ma mi basta guardarti e vedere quei tuoi occhi buoni e meravigliosamente belli per capire che ti prenderai cura di noi come hai sempre fatto con me.

Grazie mi hai regalato la cosa più bella del mondo.

Vi amo tanto”.

