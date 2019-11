Uomini e Donne | Quanto guadagnano gli opinionisti

Quanto guadagnano gli opinionisti di Uomini e Donne? Svelato il cachet di Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore per ogni puntata.

Quanto guadagnano gli opinionisti di Uomini e Donne? Se tronisti e corteggiatori non ricevono alcun compenso se non, a quanto pare, un rimborso spese, Gianni Sperti e Tina Cipollari, insieme a Jack Vanore, opinionista del trono classico e a Tinì Cansino, opinionista del trono over, ricevono un cachet dopo ogni puntata registrata. A svelare la cifra che gli opinionisti del dating show di canale 5 porterebbero a casa alla fine di ogni mese è il portale Fidelity House.

Il cachet degli opinionisti di Uomini e Donne: ecco quanto guadagnano Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino

Secondo quanto svela il portale Fidelity House, gli opinionisti di Uomini e Donne guadagnerebbero una bella cifra alla fine di ogni mese. Pare che il compenso di Gianni Sperti, Tina Cipollari, Jack Vanore e Tinì Cansino si aggiri tra i 1000 e i 2000 euro a puntata. Considerando che vengono registrate due puntate a settimana (una per il trono classico e una per il trono over), la cifra che Gianni Sperti e Tina Cipollari porterebbero a casa sarebbe importante. Minori, invece, i guadagni di Jack Vanore e di Tinì Cansino che, invece, partecipano solo ad una registrazione a settimana.

La cifra giustifica l’impegno di Tina Cipollari che non si risparmia nei commenti delle vicende sentimentali dei tronisti, ma anche delle dame e dei cavalieri. La bionda opinionista, infatti, continua ad essere protagonista di discussioni, anche abbastanza accese con Gemma Galgani. Proprio di Gemma, Tina è tornata a parlare recentemente puntando ancora una volta il dito contro la dama per l’atteggiamento che ha con gli uomini che decidono di corteggiarla.

