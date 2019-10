Uomini e Donne, ex protagonista annuncia: “Sono diventata mamma!”

Uomini e Donne può festeggiare la nascita di un altro bebè! L’ex corteggiatrice Diletta Pagliano ha rivelato di aver dato alla luce il suo primo figlio.

Uomini e Donne è il programma dedicato all’amore più famoso del piccolo schermo. Spesso però le coppie nate all’interno del programma scoppiano e trovano il compagno della vita al di fuori degli studi Elios di Roma.

E’ il caso di Diletta Pagliano, ex corteggiatrice di Leonardo Greco, che sul portale Isa&Chia ha annunciato di aver dato alla luce il suo primo figlio, avuto con il suo nuovo compagno.

Uomini e Donne, Diletta Pagliano è diventata mamma

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha da poco rivelato di essere diventata mamma per la prima volta! Diletta Pagliano, intervistata dal portale di Isa & Chia, ha confermato la nascita del piccolo, anche se almeno per il momento ha preferito non rivelare il nome del primogenito.

Il bambino però gode di ottima salute per la gioia di Diletta Pagliano e del suo papà Alessandro, che lavora nel mondo della ristorazione, ben lontano dal piccolo schermo e i troni televisivi.

L’ex corteggiatrice di Leonardo Greco aveva precedentemente rivelato di aver vissuto una gravidanza non proprio facilissima. Il motivo? Quando ha scoperto di essere in dolce attesa, lei soffriva di una pericolosa infezione ossea. Ma fortunatamente tutto è andato bene.

Diletta non è stata l’unica protagonista del programma a diventare mamma. Di recente, anche Ursula Bennardo è diventata mamma. Tra l’altro, oltre ad annunciare la nascita del suo bambino, Diletta ha replicato che lei e Leonardo Greco non si sono in alcun modo più sentiti dopo la rottura. La loro è stata una storia bella e intensa che purtroppo è giunta al termine.

Proprio come Luigi Mastroianni che è tornato single. Purtroppo all’interno del programma possono nascere coppie che durano una vita ed altre che terminano poco dopo o a distanza di anni. E’ la triste regola della vita. Maria De Filippi li fa conoscere e sta a loro decidere se lottare o meno per il proprio amore.

