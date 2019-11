Uomini e Donne è uno dei programmi più visti della televisione italiana, ma com’era il programma di Maria De Filippi nel 1999? Ecco il video verità.

Uomini e Donne resta uno dei programmi più amati e seguiti della televisione italiana. Il format che va attualmente in onda è noto a tutti, ma com’era, originariamente il programma di Maria De Filippi? Nel 1999, Uomini e Donne non si occupava di formare nuove coppie, ma si occupava di altro. Andiamo a scoprire tutto.

Ecco com’era Uomini e Donne nel 1999: il primo format ideato da Maria De Filippi

Esattamente come Amici, anche Uomini e Donne è cambiato con il tempo. Inizialmente, infatti, sia Amici che Uomini e Donne si occupavano di problemi legati rispettivamente ai giovani e agli adulti. Ad Amici venivano affrontati temi come l’amicizia, il rapporto tra genitori e figli e via dicendo. Il successo fu così grande che Maria De Filippi decise di creare una versione per adulti. Nacque così Uomini e Donne dove adulti, sia single che in coppia, al centro dello studio, discutevano con il pubblico parlante i propri problemi.

Con il tempo, però, Uomini e Donne si è trasformato nel programma dell’amore. Il primo tronista è stato Roberto Mantoni tra le cui corteggiatrici c’era anche Tina Cipollari, oggi opinionista con un cachet. A partire da gennaio 2003, ai tronisti fu dato un termine per trovare l’amore. La prima tronista a sperimentare tale formula è stata Lucia Pavan che si beccò il no di Costantino Vitagliano, considerato il tronista per eccellenza. Dal 2010, invece, va in onda anche il trono over in cui i protagonisti sono dame e cavalieri che hanno la possibilità di sentirsi e frequentarsi nella vita di tutti i giorni, senza telecamere. I giovani del trono classico, invece, hanno l’obbligo di vedersi solo in esterne con le telecamere della redazione.

Nel corso degli anni, sia nello studio del trono classico che del trono over sono nate tantissime coppie. Tra quelle giovani si ricordano: Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori di due figli, Aldo Palmeri e Alessia Camamrota sposati e con due figli, Beatrice Valli e Marco Fantini genitori di una bambina e prossimi alle nozze, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposati e in attesa di un figlio, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione genitori di un bambino. Tra le coppie del trono over si ricorda soprattutto Sossio Aruta e Ursula Bennardo genitori della piccola Bianca.

