L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Tozzi, è tornata ufficialmente tra le braccia dell’ex fidanzato. Ad annunciarlo è una foto di coppia pubblicata da lui su Instagram con cui ha dichiarato il proprio amore all’ex protagonista del trono classico.

Sara Tozzi torna con l’ex fidanzato. Lui: “ resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo”

Sara Tozzi, a quanto pare, ha fatto bene a lasciare il trono di Uomini e Donne. Non riuscendo a mettersi in gioco come avrebbe voluto, dopo poche settimane nel programma di Maria De Filippi, Sara aveva deciso di lasciare il trono avendo ancora nel cuore dell’ex fidanzato. Dopo diverse settimane, il tempo ha dato ragione a Sara che è infatti tornata con l‘ex fidanzato Francesco Riccò.

“Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre. Ti amo”, ha scritto lui sotto la foto che vedete qui in alto.



Per Francesco, Sara aveva deciso di rinunciare al trono. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista aveva motivato così la sua scelta:

“È una decisione che ho maturato nell’ultima settimana, ma che probabilmente ha origini più profonde. Durante Ie ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo Ia mia ultima relazione. Voglio precisare che, pur ritrovandomi a fare queste riflessioni, con il mio ex fidanzato non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma. A volte Ia testa non va d’accordo con il cuore. Restano delle emozioni sotto Ia pelle che non sì cancellano neanche volendolo. Mi sono accorta che nell’approccio fisico con i corteggiatori, ma anche in quello emotivo, ero schiva. Non mi faceva piacere neppure una carezza. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore”.

