Anticipazioni Uomini e Donne trono over, pesante segnalazione sul nuovo cavaliere Juan Luis Ciano: “sta usando Gemma Galgani”.

Juan Luis Ciano sta prendendo in giro Gemma Galgani? A scatenare i rumors è la segnalazione di Armando Incarnato che, nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ha puntato il dito contro il cavaliere, reo di stare usando la dama di Torino.

Anticipazioni Trono over: Juan Luis sta usando Gemma Galgani? La segnalazione

Juan Luis Ciano ha fatto subito perdere la testa a Gemma Galgani che, con il suo arrivo, ha dimenticato Jean Pierre. Tra il neo cavaliere e la dama di Torino è scattata subito la scintilla al punto che è scattato il bacio già subito dopo il primo ballo. Elegante e affascinante Juan Luis ha conquistato anche il resto del parterre del trono over e la stessa Tina Cipollari che ha anche ballato con il cavaliere venezuelano.

Tuttavia, Juan Luis, secondo quanto ha raccontato Armando Incarnato, non sarebbe davvero interessato a Gemma. Come ha svela il Vicolo delle News che pubblicato le anticipazioni della nuova registrazione del trono over, Armando ha sentito delle voci che lo hanno portato a mettere in guardia la Galgani. Armando Incarnato e Juan Luis arrivano entrambi da Napoli. Girando le per strade del capoluogo campano, Armando ha scoperto che Juan Luis, in realtà, starebbe usando Gemma. Sarà vero?

Quando Incarnato ha attaccato Juan Luis, Gemma era dietro le quinte dopo essere scoppiata a piangere proprio per un malinteso con lo stesso Juan Luis. Per la dama di Torino, dunque, è in arrivo l’ennesima delusione sentimentale? Da parte sua la Galgani è intenzionata a frequentare ancora Juan Luis per scoprire da sola le sue vere intenzioni.

