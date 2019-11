I luoghi più ambiti in Italia dove passare le feste natalizie. Al primo posto permane Napoli, poi Merano e Bolzano, ultima Verona. Costi, dettagli e curiosità.

Ormai siamo entrati ufficialmente nell’avvento al Natale, lo testimoniano anche le pubblicità in televisione: non si scappa, l’aria di festa è intorno a noi. Quindi comincia la caccia al regalo, al pensierino da scartare sotto l’albero, iniziano anche tutti quei programmi in relazione ai giorni da dover organizzare in maniera cadenzata.

Natale con i tuoi, dice il proverbio, senza specificare dove. Proprio perchè ogni posto è buono se condiviso con le persone che amiamo: famiglie allargate, acquisite, numerose, piccole e miste. Basta che non manchi l’affetto. Ma quali sono i posti maggiormente di tendenza per quest’anno?

Natale 2019, dove passarlo: la classifica di Momondo.it

La domanda se l’è posta Momondo.it – portale dedicato all’organizzazione di viaggi e trasferte – analizzando i propri dati ha provato a fornire qualche risposta autorevole. La metà più ambita, in Italia, sotto le feste rimane Napoli: un vero e proprio must per gli amanti del Natale grazie al fascino suggestivo che restituisce la “Via dei presepi”, a San Gregorio. Inoltre è pieno di botteghe e ritrovi di artigiani che, fra tradizione e avanguardia, sanno ancora far apprezzare il candore e la sacralità di certe ricorrenze.

Subito dopo troviamo il Trentino con Merano e Bolzano, località in cui i mercatini di Natale la fanno da padrone. Come se non bastasse questo a farvi apprezzare la magia delle feste, passando per il centro storico è immancabile il profumo di cannella, vin brûlé, salumi e formaggi tipici da condividere in compagnia di amici e parenti alla ricerca dei giorni perfetti in cui coniugare affetto e buon gusto.

Ultima, ma non per importanza, è Verona. Meta ambita per gli italiani che amano viaggiare in quanto, con i suoi scorci suggestivi, ci catapulta in un panorama antico che trasuda calore umano e passione per arte e cultura. Ogni occasione è buona per ritrovarsi dentro le pagine della letteratura Shakespeariana (non solo grazie al famoso balcone di “Romeo e Giulietta”). Poi – si legge sull’Ansa – “luci e colori della città Patrimonio Unesco scaldano il cuore già dalla seconda metà di novembre, quando vengono inaugurati i mercatini di piazza dei Signori, aperti fino al 26 dicembre, con le caratteristiche casette in legno, create in collaborazione con il Christkindlmarkt di Norimberga, gli addobbi in vetro, i prodotti artigianali e le tante golosità”.

Tutto questo, però, quanto costa? Momondo.it ha stilato anche un’apposita classifica in ordine di spesa. Luogo per luogo, con particolare attenzione su quanto è possibile risparmiare rispetto all’anno passato. Per un Natale 2019 all’insegna della consapevolezza e della gestione di risorse.

Le 5 delle destinazioni preferite dagli italiani per una vacanza a tema natalizio nel 2019:

1 Napoli 82 € -15%

2 Bolzano 139 € -1%

3 Merano 154 € -5%

4 Verona 70 € -4%

5 Trento 107 € -13%

Nella classifica è compreso anche il costo dell’alloggio presso un hotel di 3-4 stelle in media.

