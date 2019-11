Uomini e Donne, trono over: Juan Luis Ciano, il nuovo e affascinante corteggiatore di Gemma Galgani svela il suo doloroso passato

Juan Luis Ciano, nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, svela il suo doloroso passato spiegando i motivi che l’hanno spinto a partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi per corteggiare la dama di Torino.

Juan Luis Ciano: “ho perso presto tutta la mia famiglia d’origine. La morte di mia figlia Elena mi ha distrutto”

Juan Luis Ciano confessa di seguire da tempo il trono over e di aver sempre nutrito un interesse per Gemma Galgani che ha immediatamente perso la testa per lui. “Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma“, confessa al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Juan Luis Ciano, poi, racconta qualcosa di se stesso svelando il suo doloroso passato:

“Sono in Italia da quando avevo tredici anni: ovviamente non ho deciso io di trasferirmi qui ma i miei genitori. Mio padre era medico e a causa del suo lavoro siamo partiti dal Venezuela e approdati in Italia. […] La mia non è stata una vita semplice. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno. Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età. Oggi abito a Sant’Antimo (in provincia di Napoli, ndr) perché tempo fa conobbi una donna e per amore mi trasferii lì, ma il rapporto dopo un anno naufragò. Lei si rivelò diversa da quella che sembrava. Conto però di spostarmi al più presto. Nella vita faccio il dentista, come hobby mi piace scrivere poesie e per diletto canto. Mi piacciono per lo più le canzoni vintage, come quelle di Fred Bongusto, Lucio Battisti e Luigi Tenco. Vivo da solo, purtroppo; la solitudine è una cosa bruttissima: è inutile dire che chi non ama la solitudine non ama la libertà, perché vivere da soli, intendo la solitudine quotidiana forzata, è qualcosa di orrendo”.

Tornando alla Galgani, ha aggiunto: “Sono contento di aver conosciuto Gemma e in generale un calore familiare, forse quello che mi mancava. Mi è piaciuto tutto il contesto di Uomini e Donne, caratterizzato da una grande umanità. Spero di poter dare qualcosa e mi aspetto di trovare amore, tranquillità e serenità. La vita senza amore è una vita in bianco e nero. Sono un uomo che nella vita ha sofferto tanto. Sono una persona sensibile e profonda che si mette a disposizione degli altri e che è sempre alla ricerca della verità. Odio le bugie e l’ipocrisia”.

Gemma, per Juan Luis, ha già versato le prime lacrime. La dama di Torino è già molto presa, ma come dev’essere la donna che cerca l’affascinante cavaliere? “Cerco calore, cerco parole dolci, cerco presenza. Sarà sicuramente per il mio passato, ma io ho bisogno di gesti, di fatti. Ho bisogno di una donna che mi prenda la mano mentre guido, che mi accarezzi i capelli, che mi dica spesso quanto tiene a me e che mi ami; insomma di una donna che mi faccia costantemente sentire il suo affetto“, spiega.

