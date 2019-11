Gemma Galgani parla di Juan Luis, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne: “le sue labbra mi attirano come calamita. Non cerco Giorgio Manetti”.

Gemma Galgani si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. La dama ha svelato di essere molto attratta da Juan Luis, il nuovo cavaliere che le ha fatto dimenticare Jean Pierre tornando anche a parlare di Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Gemma Galgani: “Le labbra di Juan Luis mi attirano come una calamita! In nessun uomo cerco di ritrovare qualcosa di Giorgio Manetti”

Gemma Galgani è cotta di Juan Luis. Il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha immediatamente fatto breccia nel cuore della dama di Torino che, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato:

“A primo impatto mi ha colpito il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il coup de foudre! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato queste mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico. Di lui mi piace il rispetto ce ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità. Questo è un fattore molto importante per me che, a sette anni, chiedevo al babbo: “Ma la sensibilità, babbo, è una malattia dalla quale si guarisce?“. Il babbo mi rispondeva che averla è un dono prezioso, ma che dovevo imparare a conviverci senza farmi del male. Comunque lui non è il mio nuovo Giorgio. È Juan”.

Nessun paragone tra Juan Luis e Giorgio Manetti che è stato l’amore più importante vissuto da Gemma all’interno di Uomini e Donne.

“Non mi piacciono i confronti e non ne faccio. In nessun uomo cerco di ritrovare qualcosa di Giorgio, che sia ben chiaro per tutti. Non ho mai cercato sostituti di qualcuno che nella mia vita non esiste più, e Juan Luis senza alcun dubbio non lo è, ha una propria personalità ben marcata. Non cerco un clone che somiglia a Giorgio. Anzi, spero proprio che non abbia quei lati caratteriali di Giorgio che mi hanno fatto soffrire tanto. Lui era troppo preso da sé stesso per tuffarsi davvero in una storia d’amore. Vorrei un uomo che, al contrario di lui, sappia darsi con generosità, che ti sia accanto con delicatezza e amore, che abbia la sensibilità di capire le tue debolezze, le tue paure e sappia rassicurati. Qualcuno che non ti faccia sentire sempre in bilico come se camminassi su una fune a dieci metri da terra! Non cerco niente di Giorgio. No grazie. Ho già dato con lui. Ora preferisco vivere senza farmi del male. Cerco qualcuno che mi dia la sicurezza che ci sarà anche domani per me, senza dovermelo sempre chiedere, ottenendo sempre risposte vaghe. Magari potrebbe essere proprio Juan Luis“.

Infine, non sono mancate dichiarazioni su Tina Cipollari. Gemma, in particolare, ha parlato della possibilità di ritrovarsi con Tina Cipollari all’interno di un reality:

“forse in TV non vedreste nulla perché i cameraman fuggirebbero a nuoto terrorizzati! Se fossimo da sole su un’isola deserta saremmo costrette a parlarci, ma separate da un filo spinato. E soprattutto saremmo costrette ad ascoltarci, esercizio impossibile per Tina nei miei confronti. Nessuna delle due avrebbe la possibilità di scappare dicendo: “No Maria, io esco!“. Chissà, magari mi conoscerebbe davvero, e forse cambierebbe l’opinione che si è fatta di me nel suo immaginario: chi può saperlo? Ma ci vogliono sensibilità e comprensione, almeno tra noi donne, cose che lei non prova mai nei miei confronti. Sicuramente io conoscerei lei. E forse cambieremmo opinione l’una dell’altra. Oppure rafforzeremmo quella che abbiamo ora. Chi può dirlo?”.

Leggi anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI