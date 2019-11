Gemma Galgani e Juan Luis: bacio al primo incontro, web furioso

Colpo di fulmine tra Gemma Galgani e Juan Luis nel trono over di Uomini e Donne. Tra i due scatta subito il bacio e il web s’infuria: “vergogna”.

Dopo aver versato lacrime amare per Jean Pierre, Gemma Galgani ha ritrovato il sorriso grazie ad un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, giunto in trasmissione esclusivamente per corteggiarla. Gemma è stata immediatamente stregata da Juan Luis, ma un dettaglio ha fatto infuriare il web.

Bacio tra Gemma Galgani e Juan Luis a Uomini e Donne, il web: “solo business”

Gemma Galgani ha già perso la testa per Juan Luis, 57enne, divorziato, padre di tre figli di cui una non c’è più come ha raccontato lui stesso, nato in Venezuela, ma residente a Napoli da tantissimi anni. Elegante e raffinato, Juan Luis ha stregato Gemma a cui, essendo molto romantico, ha donato subito la rosa rossa svelando di essere molto interessato a lei. La Galgani, nonostante la differenza d’età, non ha nascosto la propria felicità per avere un corteggiatore come Juan Luis al punto che, dopo due balli, la dama di Torino ha detto: “Ho sentito il suo abbraccio – queste le parole della Galgani –, un abbraccio vero. Sono molto contenta“.

Gemma e Juan Luis, poi, su richiesta di Tina Cipollari hanno partecipato al gioco dell’uva scambiandosi anche un bacio e scatenando la rabbia del popolo del web. Sono tanti, infatti, quelli che credono che Juan Luis non sia realmente interessato a Gemma e che quest’ultima faccia di tutto pur di restare in trasmissione. A pensarla così sono anche Tina Cipollari e Giorgio Manetti.

“È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata. Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe”, ha detto Tina al settimanale Nuovo Tv.