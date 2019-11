Gemma Galgani innamorata: in una valle di lacrime per Juan Luis

Gemma Galgani innamorata: la dama del trono over di Uomini e Donne dimentica Jean Pierre con Juan Luis e si scioglie in una valle di lacrime.

Il cuore di Gemma Galgani torna a battere. La dama del trono over di Uomini e Donne è nuovamente innamorata. A rubare il cuore della dama è stato il cavaliere Juan Luis che ha preso ufficialmente il posto di Jean Pierre e, prima ancora, di Giorgio Manetti.

Gemma Galgani innamorata di Juan Luis: il gesto di lui fa sciogliere in lacrime la dama del trono over di Uomini e donne

Nella scorsa puntata del trono over di Uomini e donne, Gemma è stata fortemente delusa da Jean Pierre che, oltre a ribadire di vederla solo come un’amica, ha accettato di conoscere altre dama. Ferita dalla decisione del cavaliere che stava frequentando e con cui sperava potesse nascere qualcosa di più di un’amicizia, Gemma si è poi consolata con l’arrivo di un nuovo cavaliere che, ad oggi, sembra aver fatto davvero breccia nel suo cuore. Sarà quello giusto?

Nello studio del trono over di Uomini e Donne, per conoscere Gemma, nella scorsa registrazione, si è presentato Jean Luis che, come svela il Vicolo delle News, è un signore di bell’aspetto di 57 anni e proveniente dal Venezuela. Gemma è rimasta piacevolmente colpita dal nuovo pretendente accettando di conoscerlo meglio. Tra i due, a quanto pare, la frequentazione procede a gonfie vele.

Nell’ultima registrazione del trono over, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Juan Luis ha fatto una vera e propria serenata a Gemma che non è riuscita a trenenere le lacrime. Romantica e sognatrice, dunque, la dama di Torino riuscirà a vivere la sua favola d’amore con Juan Luis? Ai posteri e a Tina Cipollari, eterna rivale di Gemma, l’ardua sentenza.

