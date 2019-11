Dieta detox da 1500 calorie, un regime alimentare che possiamo ripetere anche più volte l’anno e torna utile per disintossicarci

Il mondo si divide in dure: quelli che si lanciano senza freni sui menù natalizi e chi invece si porta avanti con il lavoro. Basta impostare una dieta veloce e disintossicante nelle prossime settimane prima di affrontare le maratone a tavola tra Natale e Capodanno.

Ecco perché questa settimana vi proponiamo una dieta da 1.500 calori utile a tutte le donne (ma in fondo anche agli uomini). Servirà per arrivare in perfetta forma ad accomodarsi alla tavola natalizia con i parenti e gli amici. Si tratta di privilegiare un’alimentazione equilibrata da sposare anche in altri periodi dell’anno visto. Infatti prevede un largo utilizzo di verdure e carboidrati in proporzioni eque.

Sono da osservare i classici cinque pasti al giorno, cercando come al solito colazione, pranzo e cena, mentre negli spuntini a metà mattinata e nel pomeriggio basta consumare un frutto di stagione come possono essere mele, pere, kiwi o anche arance. Basta anche in questo caso non esagerare, al massimo 150 grammi a turno.

Dieta detox da 1500 calorie, il menù quotidiano

La nostra dieta sarà dunque questa. Il primo giorno a colazione una spremuta di pompelmo, 4 biscotti secchi integrali con marmellata non zuccherata, per spuntino uno yogurt magro e a mezzogiorno passato di verdure, più 150 grammi di finocchi in insalata.

A merenda una pera e per cena 150 grammi di tacchino alla piastra, una mozzarella, 150 grammi di insalata e 50 grammi di pane integrale. Nei tre giorni successivi si possono alternare i menù a piacere.

Il secondo giorno invece si comincia con 250 grammi di latte parzialmente scremato e 4 fette biscottate seguite a metà mattina da una pera. Per pranzo 60 grammi di riso condito con parmigiano e olio, 120 grammi di pollo alla piastra e 150 grammi di insalata condita con un cucchiaino di olio extravergine. Nel pomeriggio spremuta d’arancia e per cena 60 grammi di pasta al pomodoro, 150 grammi di nasello al vapore, 150 grammi di legumi e 40 grammi di pane integrale.

Il terzo giorno a colazione 250 grammi di latte parzialmente scremato con 50 grammi di muesli, in mattinata una mela e a pranzo 100 grammi di riso integrale con zucchine, seguito da 100 grammi di tacchino alla piastra e 125 grammi di insalata condita con un cucchiaio d’olio extravergine. Nel pomeriggio due kiwi e la sera un hamburger alla piastra, 200 grammi di broccoli conditi con un cucchiaio d’olio e un panino integrale da 60 grammi.

