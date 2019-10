Pranzo di Natale 2019: il menu completo vegetariano -VIDEO

Per tutti coloro seguono una alimentazione vegetariana, ecco tante gustose ricette dall’antipasto al contorno per un pranzo di Natale ricco e senza le proteoine della carne e del pesce.

A Natale ci si raduna in famiglia e si condividono i pasti dei giorni di festa in gioia e serenità. In quei giorni tutto si ferma e i cuori corrono leggeri verso momenti di grande amore e spensieratezza, ma non si ferma di certo chi è vegetariano dal portare aventi al sua scelta etica.

Per tutti coloro amano preparare pasti vegetariani anche a Natale o per chi ha un ospite vegetariano durante il pranzo di Natale, ecco tante gustose ricette dall’antipasto al contorno con cui conquistare il palato anche di chi non mangia carne o pesce, ma derivati del latte e uova sì. Scopri anche La cucina naturista-vegetariana: linee guida per menù completo

Pranzo di Natale 2019: gli antipasti vegetariani

Il pranzo di Natale, non può che iniziare con dei gustosi antipasti. Quattro ricette davvero gustose, che non prevedono l’utilizzo delle proteine della carne e del pesce ma delle uova e del latte e i suoi derivati sì.

