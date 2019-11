Pago e Miriana Trevisan vicini dopo la fine della relazione di lui con Serena Enardu: dolci gesti social tra i due ex coniugi e i fans sognano.

L’affetto e il rispetto sono ancora molto forti tra Pago e Miriana Trevisan che, su Instagram, continuano a scambiarsi dei dolci gesti social lasciando pensare ai fans che tra i due possa riaccendersi la passione di una volta. Il ritorno di fiamma, dunque, è davvero possibile?

Pago e Miriana Trevisan: dolce scambio di messaggi sui social

Tra Miriana Trevisan e Pago c’è solo un grandissimo affetto e rispetto. Nessun ritorno di fiamma tra i due ex coniugi che saranno legati per sempre dal figlio Nicola. Proprio una foto del loro grande amore ha dato vita ad un dolcissimo scambio di messaggi. L’ex ragazza di Non è la Rai ha pubblicato una foto in cui è con il figlio Nicola e il commento di Pago non è tardato ad arrivare. Il cantante, infatti, ha lasciato alcune emoticon tra cui anche un cuoricino così come ha fatto Miriana rispondendo all’ex marito. Nicola, nato nel 2009, è il frutto del grande amore e che ancora oggi li unisce.

Dopo la fine della storia con Serena Enardu, c’è chi spera di vedere Pago nuovamente con Miriana Trevisan, ma ad oggi, sembra un’ipotesi improbabile. “E’ stato bello, molto bello. Ma fa parte del passato ora e non mi piace parlarne in pubblico. Oggi con Pacifico ho un ottimo rapporto e non provo nessun rancore nei suoi confronti. Per nostro figlio stravede. E’ un papà molto presente, seppur impegnato con il suo lavoro di cantante. Questo è ciò che conta per quanto mi riguarda”, ha detto recentemente la Trevisan ai microfoni del settimanale Novella 2000.

