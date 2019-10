Serena Enardu e Pago, sfuriata sui social dopo il durissimo confronto a Uomini e Donne: “se si ha un disperato bisogno di chiudere bisogna chiudere”.

Serena Enardu si sfoga sui social dopo un duro confronto con Pago avvenuto nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista che non ha nascosto la sofferenza per aver chiuso una storia importante, ha ribadito il proprio stato d’animo rispondendo alle domande di una followers su Instagram.

Serena Enardu si sfoga dopo il confronto con Pago a Uomini e Donne: “Se si ha un disperato bisogno di chiudere bisogna chiudere”

Nello studio di Uomini e Donne, Serena Enardu e Pago hanno smentito il ritorno di fiamma. Dopo Temptation Island, si sono rivisti per tre giorni per parlarsi a cuore aperto senza telecamere, ma non c’è stato alcun riavvicinamento. Serena Enardu che non ha affrontato l’argomento Alessandro, infatti, ha ribadito di non amare più Pago.

“Non ho avuto il coraggio di dirgli che non lo amavo più, ho fatto questo errore anche al falò perché per me è doloroso vederlo stare male. Il giorno dopo Temptation con Pago ci siamo visti per tre giorni, abbiamo pianto per tre giorni e gli ho detto quello che lì non sono riuscita a dirgli. Ci siamo abbracciati e consolati ma non riesco a dirgli che non lo amo più nemmeno in quell’occasione. Sabato mi ha scritto che voleva riprovarci ma nemmeno lì sono riuscita a dirgli che non lo amo più”, ha spiegato Serena a Uomini e Donne.

“Non eravamo in crisi quando siamo arrivati a Temptation Island. La vera crisi l’abbiamo vissuta due anni fa, adesso avevamo solo qualche problema. Mi hai scritto un messaggio in cui mi hai detto che ti dispiaceva per il male che mi hai fatto, quindi hai la consapevolezza di quello che hai combinato lì dentro. È sbagliato sminuire quello che hai fatto là dentro. Siamo entrati lì dicendoci delle cose. Quello che è accaduto lì dentro ha cambiato completamente la nostra vita. In questo momento dovrei fregarmene di come stai tu, ne avrei il diritto. Mi dispiace che tu stia soffrendo ma ti sei comportata male”, ha replicato Pago.

La Enardu, poi, rispondendo ad una followers su Instagram, si è lasciata andare al seguente sfogo: “Se si ha un disperato bisogno di chiudere bisogna chiudere, oppure se si hanno dei figli bisogna provarle tutte tutte tutte. Ma non bisogna assolutamente lasciare che le cose vadano. Se la cosa non va più bene bisogna essere drastici. È molto difficile, fa soffrire tanto, però la vita è una”.

LEGGI ANCHE:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI