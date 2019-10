Uno smokey eye intenso e femminile perfetto per chi ha gli occhi verdi. Un trucco capace di rendere magnetico lo sguardo perfetto da sfoggiare sia il giorno che la sera.

Un makeup giocato sui toni del verde e dell’oro perfetto per esaltare gli occhi verdi ma anche quelli marroni. Un look raffinato che mette lo sguardo in primo piano semplice da realizzare che piuò essere abbinato ad un rossetto nude per il giorno ma anche ad un lip gloss dal colore importante per un effetto più drammatico ideale per la sera.

Scopriamo insieme come realizzare questo smokey eye molto particolare. Se ami lo smokey eye, scopri come realizzare uno Smokey eyes intenso, sexy e allungato sui toni freddi.

Come realizzare uno smokeye eye per occhi verdi, il video tutorial

Per realizzare lo smokey eye per occhi verdi, avrete bisogno di:

ombretto marrone

ombretto verde dorato

ombretto oro

ombretto nero shimmer

matita color nocciola

mascara

ciglia finte

Un makeup semplice da realizzare e di grande effetto, uno smokey eye per le grandi occasioni da sfoggiare con un look sofisticato. Un trucco per occhi verdi ma anche per quelli nocciola. Dopo aver steso il correttore su tutta la paplebra e nella zona inferiore dell’orbicolare dell’occhio, si potranno applicare gli ombretti. Nella piega della palpebra superiore si potrà applicare un ombretto marrone scuro, sfumandolo bene con un pennellino. Nell’angolo esterno dell’cchio si applicherà un ombretto verde dorato molto intenso, mentre nell’angolo interno dell’occhio si applicherà un ombretto verde di una tonalità più scura ma sempre molto luminoso. Il centro della palpebra mobile sarà illuminato da un ombretto dorato. Scopri tutto quello che c’è da sapere per l’applicazione perfetta delle ciglia finte!

La rima palpebrale inferiore sarà vestita sfumando l’obretto verde e l’angolo esterno dell’occhio sarà enfatizzato da una sfumatura con un ombretto nero. All’interno della waterline si applicherà una matita nocciola e sulle ciglia un mascara nero con aggiunta di ciglia finte.

