Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago? La verità della coppia

Serena Enardu e Pago, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, commentano i rumors sul ritorno di fiamma. Ecco tutta la verità.

Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? La coppia di Temptation Island Vip si racconta ai microfoni del settimanale Chi svelando la verità sul ritorno di fiamma di cui parlano i fans. Cosa c’è di vero? Senza telecamere, i due hanno capito davvero di amarsi ancora?

Serena Enardu: “non amo più Pago”. Lui è disperato; “mi manca da morire”

Nessun ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago che, dopo Temptation Island Vip hanno capito di non poter tornare insieme. A confermarlo è Serena che, ai microfoni del settimanale Chi, conferma di non essere più innamorata dell’uomo che è stato il suo compagno per quasi sette anni.

“Mi manca sapere come sta. Gli voglio bene, ma non lo amo”, ha chiarito Serena. Sentimento immutato, invece, per Pago che continua ad essere perdutamente innamorato dell’ex tronista. “E’ una domanda maledetta per un uomo innamorato. Dico no. Perché lei non mi ama più. Mi manca tanto, tutto. Mi manca lei. Ha un fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano. Mi manca il solo abbraccio. Fa male. Mi fermo qui. Torno a scrivere, voglio ripartire dalla mia musica sognando il Festival di Sanremo”, ha detto il cantante.

Nonostante sia stata lei a decidere di chiudere la storia, Serena Enardu non sta benissimo come dimostra il suo dimagrimento. Ai microfoni di Chi, inoltre, Serena spiega: “Sono in cura da una psicologa. Io e Pago da anni non stavamo bene. Ho sempre avuto paura di ferirlo, di fargli male e ho sbagliato. Per tutelare lui, abbiamo distrutto tutto. Non mi vergogno di dire che sono in cura. C’è un lato di me che non ho voglia di raccontare. La mia vita è fatta di grandi dolori. Faccio fatica a parlarne. Ho toccato il fondo. Ora devo cercare la luce per mio figlio. Pago mi ha lasciato sola, non mi ha compreso. In casa i pantaloni li portavo io”.

Infine, l’ex tronista, a proposito del tentatore Alessandro, ha dichiarato: “Non rispondo alla domanda se l’ho visto o sentito. Voglio tutelarlo. A Temptation non ci siamo baciati, rifarei tutto. Criticatemi. Ho perso sei chili. Ho voglia di serenità e se per conquistarla ho dovuto fare questo viaggio e soffrire, va bene così”.

