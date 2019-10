Una torta semplice con zucchero di cocco, un dolce adatto anche alle persone che debbono tenere sotto controllo l’indice glicemico dei cibi. Una ricetta davvero gustosa e alla portata di tutti.

Se siete alla ricerca di una torta golosa ma che tenga basso il contenuto di zuccheri nel sangue ecco la torta semplice con le pere e lo zucchero di cocco, una torta, che dopo l’approvazione del proprio medico, potrà essere consumata anche dalle persone diabetiche. Scopri come preparare un dolce sano come la crostata allo yogurt con mele e amaretti.

Scopriamo insieme come preparare la torta con lo zucchero di cocco, perfetta per una colazione o una buonissima merenda.

Come preparare la torta semplice con zucchero di cocco, il video tutorial

Per preparare la torta semplice alle pere con zucchero di cocco, avrete bisogno di:

250 grammi di farina integrale

100 grammi di zucchero di cocco

120 grammi di uova

200 ml. di latte

60 ml. di olio di semi di mais

300 grammi di pere

essenza di vaniglia

20 grammi di cacao amaro

1 pizzico di sale

10 grammi di lievito per dolci

In una ciotola inserire tutti gli ingredienti secchi, la farina, il cacao, lo zucchero di cocco, il sale e la vaniglia. Dividere i tuorli dagli albumi. Al centro degli ingredienti secchi miscelare i tuorli, il latte e l’olio e creare un impasto omogeneo. Montare gli albumi a neve in una ciotola separata e poi unirli al resto dell’impasto con un movimento lento e delicato dal basso verso l’alto. Unire il lievito per torte.

Versare il composto in una teglia imburrata e infornare a 160°C per circa 45 minuti. Si consiglia di conservare il dolce in frigorifero e consumarlo entro tre giorni.

