Ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan? I gesti di lui

Ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan? Il cantante e l’ex ragazza di Non è la Rai sono stati sposati dal 2003 al 2013 quando hanno annunciato la separazione e hanno un figlio. Oggi, però, i fan sperano in un riavvicinamento tra i due soprattutto alla luce dei gesti social del cantante.

Pago e Miriana Trevisan: “abbiamo un ottimo rapporto e nessun rancore”

Pago e Miriana Trevisan sono ufficialmente single. Il cantante, dopo più di sei anni, ha detto addio a Serena Enardu che ha deciso di non portare avanti la storia non amandolo più. Nonostante stia ricevendo pesanti critiche, Serena non ha cambiato idea e ha deciso di chiudere definitivamente il capitolo Pago.

Il cantante, da parte sua, sta lentamente ritrovando la serenità grazie agli amici, alla famiglia e al figlio. I fans, tuttavia, hanno notato alcuni gesti di Pago per Miriana Trevisan. Il cantante, infatti, ha lasciato dei like al profilo di Miriana che ha subito chiarito la natura del loro rapporto. “Siamo due genitori che si stimano”, ha fatto sapere. Nonostante tra i due ci sia affetto e rispetto, dunque, un ritorno di fiamma appare piuttosto lontano come ha fatto sapere la stessa Miriana a Novella 2000.

“E’ stato bello, molto bello. Ma fa parte del passato ora e non mi piace parlarne in pubblico. Oggi con Pacifico ho un ottimo rapporto e non provo nessun rancore nei suoi confronti. Per nostro figlio stravede. E’ un papà molto presente, seppur impegnato con il suo lavoro di cantante. Questo è ciò che conta per quanto mi riguarda”, ha fatto sapere la Trevisan.

E sul proprio stato sentimentale, Miriana, a Novella 2000, ha detto: “Se voglio trovare un nuovo amore? Assolutamente no. Sto benissimo da sola e non cerco nessuno: Se dovesse capitare va bene, ma altrimenti vivo la mia vita così com’è, senza preoccupazioni”.

