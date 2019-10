Un Pago commosso su Isntagram condivide il messaggio di una fan e ringrazia tutti per l’enorme affetto ricevuto dopo Temptation Island Vip.

Un’esperienza intensa, finita probabilmente non nel modo in cui si era inizialmente auspicato ma che, come spesso accade, può anche nascondere un risvolto positivo.

Se infatti Pago si ritrova assai lontano da Serena Enardu dopo Tempaiton Island Vip al tempo stesso non si può certo dire solo. A quanto pare, perso l’amore o qualche cosa che in passato lo era certo stato, Pacifico Settembre (in arte Pago) scopre quello che molti altri prima di lui, e sicuramente molti altri dopo, hanno scoperto e scopriranno: l’amore ha molte forme e forse ne siamo circondanti anche senza rendercene totalmente conto.

Pago su Instagram commosso dall’affetto dei fan

Il verdetto sembrava oramai quasi scontato. Se non fosse bastata la lontananza sempre più palpabile a convincerci ci ha poi pensato Gabriele Parpiglia che aveva fatto intendere che Serena Enardu e Pago si sono detti addio a Temptation Island Vip.

Al falò di confronto la storia tra i due è definitivamente sfumata quando, alla domanda di Pago se lei fosse ancora innamorata o meno, Serena Enardu non ha saputo rispondere: il cantante ha allora lasciato il falò e, per tutta risposta, Serena si è andata a consolare tra le braccia del single Alessandro (scopri cliccando qui chi è Alessandro Catania).

Nel momento della rottura però per Pago si è riscoperto molto meno solo di quanto potesse pensare e così su Instagram ha voluto condividere la sua gratitudine rispetto a tutti coloro che gli hanno manifestato il loro affetto, primi tra tutti i suoi familiari:

“Mi ero ripromesso di non emozionarm più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza 🤦🏻‍♂️..e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti 😳.. nooooo😰..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi K 😱) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore 💖 e che Dio vi benedica tutti 🤟

Vi avrei postato uno per uno, giuro, ma capite bene che sarebbe impossibile e sopratutto ancora non sono riuscito a leggervi tutti, non riesco a starvi dietro ma lo sto facendo, come lo farebbe, badate bene, uno che ama scrivere, cantare, suonare la chitarra, stare insieme al figlio 😇 e andare alla ricerca della propria strada 💪…con calma 😬…ma lo farò , ve lo giuro 😘 Un solo post però permettetemelo, si tratta @nunusettembre , la mia sorellina 🥰, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo , dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre , qualunque cosa accada ❣️ Con quella meraviglia di mia mamma 😍@mariarosariapuddu , con quella forza di mio fratello 👊 @pedro_settembre e quella grande anima 💖di mio padre #nicolasettembre ❤️, perché quando si tratta di me è di loro che si tratta …perché le tue parole sono le loro sorellina , lo sappiamo bene noi 💪, quelle che mi fanno piangere si…ma di gioia 😃

e se quello che descrivi sono veramente io …allora sappi che il merito è tutto vostro , del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell’amore di cui ne sono onorato e fiero , quell’amore vero , incondizionato , di cui mai ci si può stancare ..Vi adoro anch’ioooooo😜🥰❤️

#buongiornoatutti☀️#iosonopacificosettembre“

Accettare la fine di un amore è certo un compito non facile ma a quanto pare Pago non sarà solo ad affrontate questa ardua missione. Un diverso genere di amore saprà supportarlo, quello degli amici, dei parenti e, perché no, anche die fan. Forza Pago!

