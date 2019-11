Elisabetta Gregoraci tuona contro l’ex marito Flavio Briatore e la sua giovane fidanzata: la 20enne Benedetta Bosi rompe il silenzio e svela la verità.

Elisabetta Gregoraci si scaglia contro l’ex marito Flavio Briatore. La showgirl avrebbe accettato senza problemi la presenza di un’altra donna nella vita del padre del figlio Nathan, ma di fronte all’età della fidanzata Benedetta Bosi, si è lasciata andare ad uno sfogo rispondendo ai commenti di alcuni followers. Dopo giorni di silenzio, ora, a parlare è anche Benedetta che ha svelato i motivi della sua relazione con Briatore.

Gregoraci: “rabbrividisco per Briatore”. La fidanzata Benedetta Bosi replica

Bellissima e giovanissima, Benedetta Bosi è la nuova fidanzata di Flavio Briatore. Le foto della vacanza in Kenya pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web scatenando i commenti del popolo dei social che hanno preso d’assalto soprattutto il profilo dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci che ha deciso di rispondere ai commenti di alcuni followers.

“Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”, ha commentato un utente, a cui la Gregoraci ha risposto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. “Briatore ha scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna” ha aggiunto un altro a cui la showgirl ha replicato: ”Mi auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”.

A commentare per la prima volta la storia è la protagonista Benedetta Bosi. La giovane, nuova fidanzata di Flavio Briatore che non è rimasta in silenzio di fronte ai commenti di alcuni followers. “Come puoi stare con uno che potrebbe essere tuo nonno?”, ha chiesto qualcuno e la Bosi ha risposto – “l’intelligenza non invecchia mai”.

Qualcuno, poi, ha insinuato che Benedetta abbia intrapreso una storia con Briatore per la sua posizione economica e social. Anche stavolta, la risposta non è tardata ad arrivare: “I soldi li hanno in tanti, l’intelligenza no”, ha replicato.

