Gemma Galgani piange e si dispera nello studio del trono over di Uomini e donne di fronte all’ennesima delusione sentimentale. Dopo aver pianto per Jean Pierre, però, Gemma si consola con l’arrivo di un nuovo pretendente.

La conoscenza con Jean Pierre si conclude nel peggiore dei modi per Gemma Galgani che aveva sperato fortemente di poter dare il via ad una vera storia d’amore con il cavaliere. Quest’ultimo, però, che ha più volte ribadito di vedere in Gemma un’amica anche se ha continuato a frequentarla, non ha chiuso la porta ad altre dame al punto da aver lasciato il suo numero alla dama Aurora e scatenando la delusione della Galgani che non ha trattenuto le lacrime scatenando la reazione di Tina Cipollari che l’ha già definita ridicola.

Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Gemma è stata definitivamente scatenata da Jean Pierre. Quest’ultimo ha capito di non poter andare oltre con Gemma decidendo di chiudere definitivamente la conoscenza. Per la dama storica del dating show di canale 5 si tratta dell’ennesima delusione sentimentale che, però, lascia subito spazio ad una nuova speranza. Come svela il Vicolo delle News che ha pubblicato in esclusiva le anticipazioni della nuova registrazione, per Gemma, è arrivato un nuovo pretendente. Si tratta di Juan Luis pronto a corteggiare, a frequentare e a conquistare il cuore della Galgani che non ha mai perso la speranza di poter trovare il vero amore al punto che, nonostante i rumors parlino di un suo addio a Uomini e Donne, Gemma sembra intenzionata a restare nel parterre del trono over ancora per diverso tempo.

