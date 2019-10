Il kefir è una bevanda fermentata senza lattosio, con diverse proprietà benefiche, un alleato per la nostra salute. Migliora i problemi digestivi e non solo.

Kefir Istock Photos

Il kefir è una bevanda fermentata originaria del Caucaso, molto utile per la salute del nostro organismo, è simile allo yogurt ed è indicata alle persone che sono intolleranti al lattosio. La parola kefir deriva dal termine armeno keif, che vuol dire “benessere“, è una sostanza liquida che contiene fermenti lattici e probiotici e si ottiene lasciando fermentare il latte. Ha un gusto fresco e un sapore leggermente acido, ma comunque gradevole.

Secondo una leggenda, il profeta Mohamed avrebbe dato in dono il kefir ai montanari del Caucaso e per questo motivo è anche conosciuto come “il miglio del profeta”. Il kefir si prepara con latte fresco di pecora, capra o vacca e granuli di kefir, ma si può anche preparare con l’acqua, essendo privo di lattosio aiuta a migliorare i problemi digestivi e non solo.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche informazione in più su tutti i benefici del kefir e come introdurre questa bevanda speciale nella nostra alimentazione.

Proprietà nutritive del kefir

Il kefir viene definita una bevanda miracolosa perchè contiene fermenti lattici, che sono molto amici dell’intestino, in quanto garantiscono il buon funzionamento, possiede:

molte vitamine B 12 e B9: di cui la B12 aiuta l’assorbimento del ferro e la B9 permette la formazione dei tessuti embrionali, quindi è consigliato alle donne gravide;

di cui la B12 aiuta l’assorbimento del ferro e la B9 permette la formazione dei tessuti embrionali, quindi è consigliato alle donne gravide; pochi zuccheri

sali minerali: come fosforo, calcio, zinco e magnesio;

come fosforo, calcio, zinco e magnesio; amminoacidi: come il triptofano, la biotina e l’acido folico, che rinforzano il sistema immunitario;

come il triptofano, la biotina e l’acido folico, che rinforzano il sistema immunitario; probiotici: come il Lactobacillus kefir, che deriva dalla proliferazione di batteri dannosi come l’Escherichia coli.

Tutti i benefici

Il kefir è un alleato per la nostra salute, non solo per l’intestino, ma anche per le ossa, scopriamo tutti i benefici di questa bevanda.

Migliora la salute del nostro intestino : grazie alla presenza dei probiotici, il kefir mantiene in equilibrio la flora batterica. Evita fenomeni come la diarrea o la stitichezza, nel caso di un indigestione o reflusso gastrointestinale è un rimedio ideale.

: grazie alla presenza dei probiotici, il kefir mantiene in equilibrio la flora batterica. Evita fenomeni come la diarrea o la stitichezza, nel caso di un indigestione o reflusso gastrointestinale è un rimedio ideale. Sintetizzazione delle vitamine : il nostro corpo purtroppo non può sintetizzare da solo le vitamine, per questo ha bisogno della flora intestinale.

: il nostro corpo purtroppo non può sintetizzare da solo le vitamine, per questo ha bisogno della flora intestinale. Rimedio naturale contro la candida : quando si presenta un infezione nelle zone genitali femminile, il kefir attraverso la produzione di molecole antibiotiche selettive inibisce la crescita e la produzione di altri microrganismi patogeni.

: quando si presenta un infezione nelle zone genitali femminile, il kefir attraverso la produzione di molecole antibiotiche selettive inibisce la crescita e la produzione di altri microrganismi patogeni. Prevenzione del cancro : il kefir aiuterebbe anche a prevenire il cancro, soprattutto al seno e al colon. Riesce a bloccare la crescita delle cellule cancerogene e la trasformazione delle cellule sane in cellule malate, grazie ai probiotici presenti al suo interno.

: il kefir aiuterebbe anche a prevenire il cancro, soprattutto al seno e al colon. Riesce a bloccare la crescita delle cellule cancerogene e la trasformazione delle cellule sane in cellule malate, grazie ai probiotici presenti al suo interno. Riduzione del colesterolo : la microflora intestinale, modifica le molecole del colesterolo cattivo, previene l’assorbimento e ne facilita l’espulsione.

: la microflora intestinale, modifica le molecole del colesterolo cattivo, previene l’assorbimento e ne facilita l’espulsione. Salute del fegato : il fegato è strettamente collegato all’intestino, in questa maniera se la microflora aiuta a eliminare sostanze dannose per l’intestino ciò sarà utile anche per il nostro fegato.

: il fegato è strettamente collegato all’intestino, in questa maniera se la microflora aiuta a eliminare sostanze dannose per l’intestino ciò sarà utile anche per il nostro fegato. Previene l’osteoporosi : patologia che comporta il deterioramento delle ossa, colpisce soprattutto le donne in menopausa. Quindi è consigliato consumare questa bevanda, in quanto contiene calcio, vitamina K, fosforo e magnesio che migliorano lo stato di salute delle ossa.

: patologia che comporta il deterioramento delle ossa, colpisce soprattutto le donne in menopausa. Quindi è consigliato consumare questa bevanda, in quanto contiene calcio, vitamina K, fosforo e magnesio che migliorano lo stato di salute delle ossa. Favorisce la digestione : integrare il kefir nella dieta aiuta a migliorare la digestione e a garantire il buon funzionamento dell’intestino.

: integrare il kefir nella dieta aiuta a migliorare la digestione e a garantire il buon funzionamento dell’intestino. Aiuta a perdere i chili di troppo : questa bevanda permette un buon assorbimento delle vitamine B e K da parte dell’intestino, contrastando il rischio di obesità.

: questa bevanda permette un buon assorbimento delle vitamine B e K da parte dell’intestino, contrastando il rischio di obesità. Riduce l’infiammazione che causa reazioni allergiche: la maggior parte delle allergie, sono causate dalla carenza di batteri buoni nell’intestino. Il kefir aiuta a ridurre l’intolleranza al lattosio, scompone lo zucchero in acido lattico e aumenta la digeribilità di latte e latticini.

Contronidicazioni

Istock-Photos

Il kefir è una bevanda salutare, ma presenta comunque delle controindicazioni, può essere assunto quasi da tutti, anche dai bambini per migliorare il loro sistema immunitario.

Consumare eccessivamente il kefir potrebbe causare:

stitichezza

crampi

nausea

vomito

meteorismo

crampi muscolari

Le persone che soffrono di stitichezza, bevendo troppo kefir, si potrebbe verificare un effetto lassativo. Le persone che hanno con sistema immunitario compromesso se ne sconsiglia l’uso, in quanto contiene lieviti che potrebbero favorire l’insorgenza di infezioni. Si consiglia comunque di consultare il medico prima di assumere regolarmente il kefir, nell’eventualità si possono monitorare gli effetti.

Dove si acquista e il dosaggio

Il kefir di latte si può acquistare nei negozi di alimentari bio, in erboristeria e in farmacia. Per quanto riguarda l’assunzione giornaliera, il consiglio è di iniziare un po’ alla volta, magari con uno o due cucchiaini al giorno per almeno un mese. Questo è importante per vedere come risponde il nostro organismo, poi potete passare anche a due tazze al giorno.

Si può consumare a colazione, per uno spuntino o durante i pasti, in quanto favorisce la digestione. Si può bere regolarmente ogni mattina regolarmente, aiuta a “ripulire” l’intestino, eliminando le tossine e non solo aumenta le difese immunitarie e migliora il metabolismo.

Come assumerlo

IStock Photos

Il kefir che deriva dal latte si può preparare a casa, in questo modo: vi occorrono 1-2 cucchiai di chicchi di kefir da mettere all’interno di una ciotola, poi aggiungete 2 tazze di latte, lasciando un paio di centimetri, coprite e lasciate riposare per un minimo di 12 ore e un massimo di 36 ore a temperatura ambiente.

Appena la bevanda avrà una consistenza granulosa, la filtrate con un colino e separate i chicchi dalla bevanda. Il kefir ottenuto si può utilizzare per preparare le torte, i biscotti e non solo anche gli impasti per pane, pizze e focacce, perchè il kefir rende tutto più morbido.

Il kefir d’acqua è la preparazione ideale per chi soffre di intolleranza a latte e derivati, anche se il kefir di latte è quasi privo di lattosio, gli zuccheri del latte potrebbero causare intolleranze. Nella preparazione del kefir di acqua, i granuli di kefir vengono aggiunti all’acqua e zucchero, questo perchè aiuta a far mantenere in vita i fermenti, poi si aggiungono 2 cucchiai di granuli di kefir in un contenitore in vetro, versateci sopra 1/2 litro di acqua, aggiungete 4 cucchiai di zucchero e mescolate. Chiudete il contenitore e lasciate fermentare a temperatura ambiente per 48 ore, poi potete filtrare e lasciare raffreddare.

L’acqua si può sostituire al tè, tisane o succhi di frutta, ma diluiti al 50% di acqua e potete aromatizzarlo con l’aggiunta di spezie, finocchio, zenzero o alcune spezie, scegliete quello che preferite.

