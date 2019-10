Uomini e Donne: Alessandro sceglie Veronica, lei dice no e diventa tronista

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico 31 ottobre: Alessandro Zarino sceglie Veronica Burchielli, lei dice no e diventa la nuova tronista.

Clamorose anticipazioni della registrazione del trono classico di Uomini e Donne del 31 ottobre. Nello studio del dating show di canale 5 è accaduto di tutto: oltre alla scelta di Alessandro Zarino che si è beccato un bel no, anche la decisione di Maria De Filippi di mettere sul trono la bellissima Veronica Burchielli che ha dato il due di picche al tronista.

Come svela il Vicolo delle News, la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne è stata molto movimentata. Oltre alla presentazione del nuovo tronista, Carlo Pietropoli, a regalare i maggiori colpi di scena è stato il trono di Alessandro Zarino. Dopo la dichiarazione di Veronica che ha scelto di corteggiare solo Alessandro dopo aver conosciuto anche Giulio Raselli, Zarino, a Maria De Filippi, confessa di aver paura di perdere la Burchielli. Come fa sapere il Vicolo delle News, Alessandro ha così deciso di mandare a casa tutte le altre corteggiatrici scegliendo Veronica.

La scelta, però, non è andata come Alessandro sperava. Veronica, pur avendo ribadito il suo interesse, gli ha rifilato un bel no perchè non crede affatto ai sentimenti di Alessandro che, nelle esterne fatte con le altre corteggiatrici, sembrava stare bene ed era anche imbarazzato. La risposta di Veronica conquista Maria De Filippi che esprime la propria ammirazione per la ragazza offrendogli il trono.

Il vicolo delle News scrive: “Maria fa uscire Alessandro (nemmeno lei gli credeva perchè era davvero palese la situazione) e fa rimanere in studio Veronica e le dà il trono proprio perche è sempre stata intelligente e onesta nel suo percorso, ritiene che creda davvero al programma e se lo merita e lei ovviamente accetta. Fuori Alessandro e dentro la nuova tronista VERONICA BURCHIELLI!”.

