“Lady Diana non si suicidò solo per i figli”: parla il più intimo amico della principessa

Nuovi segreti su Lady Diana svelati da Derek Deane, celebre ballerino e coreografo inglese, nonché intimo confidente della principessa.

Lunghi anni sono oramai trascorsi dalla scomparsa di una delle donne più seguite, spiate ìma anche amate della storia.

Lady Diana, già un mito in vita, è divenuta dopo la morte una sorta di icona, un personaggio tra il reale e il leggendario intorno al quale mai ci si stanca di parlare. Le voci sulla mitica Lady D e i retroscena sulla sua vita sembrano un tormentone incapace di cessare e proprio in queste settimane ecco che nuove indiscrezioni giungono ad arricchire ulteriormente il chiacchiericcio.

A parlare questa volta è nientemeno che uno dei più intimi amici della principessa.

I segreti di Lady Diana svelati da uno dei suoi più intimi amici

Si chiama Derek Deane è un celebre ballerino e coreografo inglese nonché intimo confidente della compianta Lady Diana.

Il settimanale Oggi riporta in esclusiva alcune scottanti rivelazioni concesse dall’uomo negli ultimi giorni, tra cui indiscrezioni sulla vita sentimentale della principessa e sulla vita matrimoniale che la mise veramente a dura prova:

“Poco tempo dopo il matrimonio Diana mi confessò: ‘Non avrei mai dovuto sposare Carlo, mi hanno convinto esasperandomi di parole. […] Soffrì molto, non arrivò a suicidarsi solo per i suoi figli: erano la sua unica ragione di vita”.

Un’infelicità che molti hanno riconosciuto in Lady Diana, notandola spesso soccombere dinnanzi a tanta sofferenza. La principessa pare però che provò a reagire e a riprendersi la sua vita. Spiega infatti Derek Deane:

“Diana stessa mi ha raccontato che un giorno la affrontò. Voleva sapere da Camilla perché continuava la relazione con Carlo. Camilla avrebbe risposto all’incirca così: ‘Non riesco a capire perché ti agiti. Tutti ti ammirano, la gente ti ha messo su un piedistallo, come un monumento. Hai tutto quello che vuoi’. Diana avrebbe ribattuto: ‘Non ho tutto, tu hai mio marito’”

Quel marito non se lo riprese mai, ma Lady Diana non rinunciò comunque a trovare un compagno anche se, probabilmente, senza troppa voglia di impegnarsi nuovamente:

“Dodi per lei fu solo l’amore di un’estate, un’avventura. L’opposto di quanto vissuto con Carlo. Diana ebbe molti flirt, molti di più di quanto si sappia ufficialmente. Quell’estate non aveva dei progetti precisi, voleva solo divertirsi. E non si voleva legare così presto”

Alla fine però Lady Diana non riuscì a godersi fino in fondo quell’estate e sulla sua morte il fraterno amico conserva ad oggi ancora numerose perplessità:

“Posso dire con sicurezza che era un ‘nemico’ agli occhi della famiglia reale e dei nemici ci si vuole liberare”.

Ancora una volta l’ombra di una morte misteriosa alimenta dunque il mito di questa principesse scomparsa troppo presto ma, in qualche modo, ad oggi ancora immortale.

