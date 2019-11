Veronica Burchielli, nuova tronista di Uomini e Donne, aveva annunciato il no ad Alessandro Zarino? L’ultima intervista prima della scelta.

L’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine da Veronica Burchielli prima della scelta di Alessandro Zarino e del suo no fa discutere. L’ex corteggiatrice, oggi, tronista, aveva studiato tutto? Il no ad Alessandro era già nell’aria? Ecco cosa ha dichiarato.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli voleva uscire dal programma con Alessandro Zarino: “Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido”

Dalle ultime dichiarazioni fatte da Veronica Burchielli prima della scelta sembrava che la sua intenzione fosse davvero quella di uscire dalla trasmissione con Alessandro Zarino. Nell’ultima intervista, infatti, la neo tronista affermava di sentirsi emozionata e serena nell’affrontare il percorso con Alessandro.

“Quando gli sono accanto mì sento serena e anche un po’ bambina, nel senso buono del termine” – raccontava Veronica che era pronta a concedere ad Alessandro tutto il tempo necessario per poter fare una scelta sentita – “A oggi mi sento di volergli dare questo tempo di cui ha bisogno, perché vorrei che fosse sicuro di quello che prova per me, consapevole però che non deve tirare troppo la corda!”.

Di fronte alla possibilità di poter essere realmente scelta da Alessandro Zarino, cosa che è poi avvenuta, Veronica dichiarava: “Al pensiero di averlo tutto per me, sorrido. Considerando che continuerei a conoscere Alessandro nel programma, perché non dovrei desiderare di farlo anche fuori? Quindi sì, la risposta è sì: mi metterei lì al centro dello studio”.

Cos’è cambiato, dunque, in poche settimane? Cosa ha spinto Veronica a rifiutare Alessandro accettando, invece, la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la nuova intervista, da tronista di Veronica Burchielli.

