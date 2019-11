Uomini e Donne, Giulia sceglie Alessandro? “Il tuo sogno sarà il mio sogno”

Uomini e Donne, la scelta di Giulia Quattrociocche tra Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Il biondo romano si sbilancia: “il mio sogno sarà il tuo”.

La scelta di Giulia Quattrociocche si avvicina. La tronista di Uomini e Donne è divisa tra Daniele Schiavon e Alessandro Basciano. Per entrambi prova un fortissimo interesse anche se l’attrazione fisica per Alessandro è sicuramente maggiore. Tra i due, dunque, chi sarà la scelta di Giulia?

La scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, Alessandro Basciano scrive dediche sui social

La scelta di Giulia Quattrociocche, dopo quella di Alessandro Zarino che ha deluso il pubblico di Uomini e Donne, è sicuramente la più attesa. La tronista romana è ormai divisa tra Daniele e Alessandro, anche se con quest’ultimo il rapporto cresce sempre di più. Dopo aver abbassato le difese, infatti, la tronista romana sta cominciando a fidarsi di Alessandro che, durante una delle ultime esterne, le ha anche regalato un peluche scelto da suo figlio. I sostenitori della probabile coppia sono davvero tanti e sono molti i fans pronti a scommettere sul fatto che sarà proprio Alessandro la scelta di Giulia.

Da parte sua, Basciano sta facendo di tutto per conquistare il cuore della Quattrociocche e dimostrarle di provare davvero dei sentimenti per lei. Dopo quel “voglio te” scritto subito dopo l’ultima registrazione del trono classico, Alessandro ha aggiunto un ulteriore elemento al suo corteggiamento. Su Instagram, infatti, ha pubblicato una sua foto scrivendo: “il mio sogno sarà il tuo sogno”.

Per i fans si tratta di un chiaro messaggio per Giulia che, seppur sia deciso ad andare fino in fondo con lui per fare una scelta sicura di cui non doversi pentire in futuro, sembra ancora un po’ frenata dalla paura di essere delusa.

