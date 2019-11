9 segni che hai trovato un amore che durerà tutta la vita

Trovare l’amore non è sempre facile e anche quando lo si trova, non è detto che sia quello eterno. Ecco i segni che ti faranno capire se è amore vero

L’amore si spegne e tende a non resistere al tempo se mancano alcuni requisiti fondamentali. In effetti, per far perdurare una relazione romantica bisognerebbe prima trovare una persona che ci capisca, che condivida i nostri stessi valori e che sia pronto ad accettarci esattamente per come siamo. Inoltre, la comunicazione deve essere fluida e sono necessari alcuni gradi di complicità per la sostenibilità della relazione.

Tuttavia, capire se la persona con cui facciamo coppia è quella giusta oppure no, non è un compito facile. Anche quando i sentimenti romantici sono condivisi in una coppia, è difficile essere sicuri che questa è la persona con cui condivideremo il resto della nostra vita.

A volte la sensazione di trovare un’anima gemella può essere fuorviante, poiché le persone evolvono e il tempo rivela il loro vero volto. Ecco perché alcune persone pensano che finiranno la loro vita con i loro partner, ma dopo diversi mesi, o addirittura anni, finiscono per essere delusi. Tuttavia, non dobbiamo perdere la speranza, perché prima o poi l’universo ci unirà alla nostra anima gemella.

Inoltre se vuoi essere sicuro di aver trovato la persona giusta ci sono alcuni segni inequivocabili che dovresti considerare.

Se ti riconosci in queste cose, potresti aver trovato la persona giusta e il tuo amore probabilmente durerà per tutta la vita

Puoi condividere tutto con questa persona

Non è solo il tuo partner sentimentale, è la persona che condivide tutto con te. È la persona che sa soddisfare i tuoi desideri e confortarti nei momenti di bisogno. Condivide le tue gioie e le tue lacrime e ti sostiene qualunque cosa accada. È anche la persona alla quale puoi dire tutto e con cui puoi mostrarti come sei senza filtri o trucchi.

Quando sei con il tuo partner, ti senti calmo e rilassato



Essere in compagnia del tuo partner ti dà una sensazione di serenità e sicurezza che non puoi trovare altrove. Non importa in quali situazioni ti trovi, la sua presenza è sufficiente per calmarti e darti un balsamo per il cuore. Nel tuo cuore, sei consapevole che questa persona ti conosce e ti capisce meglio di chiunque altro.

Siete diversi ma complementari

Ognuno di voi vive la sua vita a modo suo, eppure condividete gli stessi principi. La tua coppia è equilibrata, sai come colmare le lacune del tuo partner e lui le tue. La tua relazione si basa sulla condivisione e le diverse personalità si completano a vicenda.

Hai l’impressione di conoscere da sempre questa persona

Più la tua relazione si evolve, più ti senti come se lo conoscessi da sempre. Basta che i vostri occhi si incontrano per capirvi. Quando i vostri corpi si toccano, ti senti come se foste stati uniti da sempre.

Condividete gli stessi sogni e obiettivi

Condividi le stesse ambizioni del tuo partner e pianificate insieme il futuro. Ti muovi nella stessa direzione e prendete le vostre decisioni insieme. Mano nella mano, potete scalare tutti gli ostacoli.

Siete profondamente connessi

A volte senti le emozioni del tuo partner anche quando è lontano da te, è come una sorta di sesto senso. Senti una profonda connessione che in alcuni casi può essere comunicata attraverso semplici sguardi.

Quando sei in contatto con questa persona, senti una strana vibrazione che attraversa il tuo corpo

Ad ogni tocco fisico, senti una specie di energia che vibra lungo tutto il tuo corpo. Tra voi esiste una forte attrazione fisica e intellettuale. Condividete una connessione straordinaria.

Vi sostenete a vicenda

Il tuo coniuge sa come essere lì per te quando hai bisogno di conforto. Vi motivate a vicenda e trovate sempre il buon consiglio per avanzare a due. Hai l’impressione che sia il pezzo del puzzle che ti mancava per vivere una vita pienamente realizzata.

Senti di diventare una persona migliore grazie al tuo partner

La persona con cui stai ti spinge a migliorare. Ti senti positivo da quando l’hai incontrato per la prima volta. Ti tira su e ti incoraggia in tutti i tuoi sforzi.

