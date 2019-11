Uomini e Donne, Alessandro: “non ho giocato e ho perso Veronica”

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Alessandro Zarino distrutto dopo essere stato rifiutato da Veronica Burchielli che gli ha preferito il trono.

Dopo la scelta, Alessandro Zarino si sfoga davanti alle telecamere di Wittytv parlando dei motivi che l’hanno spinto a scegliere, senza preavviso, Veronica Burchielli. L’ex tronista di Uomini e Donne non trattiene le lacrime e rifiuta le critiche di chi lo accusa di aver condotto solo un gioco.

Uomini e Donne, le prime parole di Alessandro Zarino dopo la scelta

Alessandro Zarino ha scelto con il cuore. E’ questo il motivo che ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne a non aspettare altro scegliendo improvvisamente la bellissima Veronica Burchielli che, però, gli ha risposto no. Nel video di WittyTv, ripreso anche dal Vicolo delle news, Alessandro dice: “Ho seguito solo quello che sentivo. Non volevo perderla e magari uscire dal programma e conoscerla fuori poteva essere per lei una dimostrazione. Ha preferito un’altra via”.

“Volevo solo essere sicuro, anzi non ho mai giocato con nessuno. Avevo capito che l’interesse verso di lei era troppo forte. Durante la settimana, prima, io lo avevo capito. Volevo solo essere sicuro di quello che provavo per lei veramente. Nulla. Questo è, ha scelto, punto. Mi ha detto di no, ne ha approfittato e là si vede che comunque, insomma… Se veramente voleva conoscermi avrebbe rifiutato”, ha aggiunto Zarino.

Dopo il no ad Alessandro, Veronica Burchielli è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne e c’è chi lo esorta a scendere le scale per poterla corteggiare. Cosa farà, dunque, Alessandro? Si trasformerà da tronista a corteggiatore?

“Cosa posso fare, dal momento che lei ha preso questa posizione e che faccio? Come la puoi recuperare più? Non la recuperi, l’ho persa. Quindi consiglio di seguire sempre i sentimenti e le sensazioni prima che poi accadano queste cose”, ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI