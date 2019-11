Alessandro Zarino: dopo il no di Veronica torna da Ilaria Teolis? Le...

Dopo il no di Veronica Burchielli, Alessandro Zarino torna da Ilaria Teolis? Il messaggio di lei per l’ex tentatore ed ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo aver scelto Veronica Burchielli con cui sperava di poter lasciare insieme lo studio di Uomini e Donne, Alessandro Zarino è rimasto con l’amaro in bocca di fronte alla scelta della corteggiatrice che gli ha detto no. A consolarlo, però, ci ha pensato Ilaria Teolis con cui aveva legato nel villaggio di Temptation Island 2019.

Uomini e Donne, Ilaria Teolis consola Zarino: “la sincerità verrà sempre ripagata”

Ilaria Teolis, protagonista di Temptation Island con l’allora fidanzato Massimo Colantoni, corre in soccorso di Alessandro Zarino, distrutto dopo essere stato rifiutato da Veronica Burchielli. Quest’ultima, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è stata scelta da Alessandro, ma ha deciso di rispondergli no non credendo ai sentimenti del tronista. Una decisione che le ha poi regalato il trono di Uomini e Donne. Maria De Filippi, infatti, ha scelto di far diventare Veronica Burchielli tronista.

I fans di Uomini e Donne, così, ipotizzando la presenza di Alessandro tra i corteggiatori di Veronica Burchielli che è pronta a dare il via alla ricerca dell’amore. Nel frattempo, a difendere l’ex tronista e i suoi sentimenti è stata proprio Ilaria Teolis che ha speso delle parole per lui su Instagram.

“Nessuno sa che sei stato il primo a parlare con me, e già da lì mi resi conto di quanto fossi sincero” – scrive Ilaria. La Teolis, poi, continua: “abbiamo parlato del più e del meno, di te mi aveva colpita il fatto che essendo così giovane avessi avuto tanto da raccontare. Ricordati, amico mio, che la sincerità verrà sempre ripagata, in un modo o nell’altro. La tua Tess ci sarà sempre per difenderti sempre. Ti voglio bene”, ha scritto.

