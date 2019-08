Dopo l’addio a Massimo durante il confronto a Temptation Island, Ilaria Teolis sbarca sul trono di Uomini e Donne? Ecco tutta la verità.

Ilaria Teolis è stata una delle grandi protagoniste di Temptation Island 2019. Tornata single dopo l’addio al fidanzato Massimo Colantoni, per Ilaria, a settembre, potrebbe cominciare una nuova avventura. Il nome della Teolis, infatti, spunta tra quelli dei probabili, nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Ilaria Teolis nuova tronista di Uomini e Donne? Parla Raffaella Mennoia

Nella puntata speciale di Temptation Island 2019, Ilaria Teois ha confermato l’addio al fidanzato Massimo. “Oggi il pensiero è: “Ilaria si deve amare di più, si deve rispettare di più”. Poi ci sono giorni in cui sto un po’ triste, poi mi ricordo di quello che ha fatto Massimo e ci rimango male. Cambierei il falò con Massimo perché mi sono resa conto che gli ho puntato il dito tutto il tempo, non che se lo meritasse, ma abbiamo sbagliato entrambi e dovevo ascoltarlo di più. Fortunatamente, ci siamo visti a quella che era casa nostra. Ed è stato strano. L’ho ascoltato molto e l’ho capito, ma sono sempre più convinta che non voglio Massimo adesso e non voglio una persona accanto a me. Voglio Ilaria che sta bene e sta felice, adesso mi rendo conto che non ho bisogno di nessuno”, ha spiegato Ilaria a Filippo Bisciglia.

Molto apprezzata dal pubblico, Ilaria potrebbe così consolarsi con il trono di Uomini e Donne. A tal proposito, in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, Raffaella Mennoia ha svelato che alcuni dei protagonisti della nuova stagione di Uomini e Donne potrebbero arrivare proprio da Temptation Island.

“Sarò sincera: i ragazzi di quest’anno sono tutti validi. Il requisito per partecipare a ‘Uomini e Donne’ è di esseere single, perciò se nessuno di loro dovesse incontrare l’amore nei prossimi mesi, le porte del programma sono aperte”.

