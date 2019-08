La classica dieta mediterranea rivista e corretta diventa la dieta intelligente del dottor Calabrese. Un regime alimentare sano, facile da seguire e che assicura risultati certi.

La dieta intelligente del dottor Giorgio Calabrese è un tipico esempio di come rimettersi in forma in vista dell’estate quando la prova costume ci stressa. Ma in realtà vale tutto l’anno, perché si ispira quasi fedelmente alla dieta mediterranea. Punta infatti sui carboidrati, anche quelli integrali, sulla frutta e verdura di stagione, sulle proteine delle carni, del pesce e del formaggio. Il risultato? Perdere almeno 3-4 chili in quattro settimane.

Il dottor Giorgio Calabrese è un volto molto conosciuto anche in televisione. Merito della sua lunga attività come esperto di nutrizione e di diete. Professore universitario, è uno dei maggiori esperti di educazione alimentare. E con il tempo ha messo a punto la sua dieta intelligente che è diventata uno dei punti fondamentali per molte donne.

Nulla di rivoluzionario nella dieta intelligente del dottor Calabrese, ma una grande attenzione all’equilibrio e alla qualità degli alimenti. Questo regime alimentare prende spunto dalla dieta mediterranea e dai suoi principi fondamentali, adattandola ai nostri giorni

Un regime alimentare bilanciato che parte dai carboidrati preferibilmente integrali, giusto equilibrio tra olio e parti grasse, zuccheri e alcol. Pochi insaccati, molte carni bianche e pesce azzurro che nei nostri mari abbonda, grande attenzione ad alcol e zuccheri.

Dieta intelligente del dottor Calabrese, ecco come funziona

Lo schema alimentare nella dieta intelligente del dottor Calabrese è impostato per blocchi settimanali. La colazione è sempre la stessa: caffè o thè, un bicchiere di latte scremato, un bicchiere di spremuta di frutta, 20 g di pane tostato o fette biscottate e 10 g di marmellata o miele. Ecco lo schema per una settimana:

LUNEDÌ

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 120 g di petto di pollo, 200 g di pomodori, 10 g di olio extravergine, una mela.

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di tè, 20 gr. di biscotti secchi

Cena: 50 g di riso, 200 g di verdure alla griglia, 20 g di pane integrale, una arancia

MARTEDÌ

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o un prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 120 g di bresaola, 200 g di patate bollite o al forno, 10 g di olio extravergine., una pera

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di tè, 20 g di biscotti secchi

Cena: 50 g di riso con passato di verdure, 200 g di verdure lessate, 10 g di olio extravergine, un mandarancio

MERCOLEDÌ

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 120 g di mozzarella o di mozzarelline a bocconcini, 200 g di insalata di lattuga e pomodori, 10 g di olio extravergine, 2 kiwi

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di tè, 20 g di biscotti secchi

Cena: 50 g di pasta integrale, 200 g di zucchine lessate, 10 g di olio extravergine, una arancia

GIOVEDÌ

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 200 g di insalata di polpo, 200 g di biete lessate, 10 g di olio extravergine, una mela

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di thè, 20 g di biscotti secchi

Cena: 120 g di fesa di tacchino alla griglia o affettata, 200 g di insalata mista, una mela

VENERDÌ

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 150 g di tonno sgocciolato, 200 g di patate e carote lesse o al forno o al vapore, 10 g di olio extravergine, 2 kiwi

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di tjè, 20 g di biscotti secchi

Cena: 200 g di pesce spada ai ferri o al forno, 200 g di spinaci lessati, 20 g di pane integrale, 2 mandarini

SABATO

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 120 g di stracchino, 200 g di pomodori, 10 g di olio extravergine, una arancia

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di thè, 20 gr. di biscotti secchi

Cena: 50 g di pasta integrale, 30 g di ceci o lenticchie o fagioli, 200 g di cavolfiore lessati, 10 g di olio extravergine, 2 kiwi



DOMENICA

Spuntino del mattino: 1 yogurt parzialmente scremato o 1 prodotto da forno ai cereali

Pranzo: 50 g di farfalle al pomodoro, 200 g di carote al forno o al vapore o crude, 10 g di olio extravergine, una arancia

Spuntino del pomeriggio: 1 tazza di thè, 20 gr. di biscotti secchi

Cena: 200 g di acciughe al forno, 200 g di patate al vapore o al forno, 10 g di olio extravergine, un mandarancio.

