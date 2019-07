Temptation Island, Ilaria Teolis e Javier Martinez stanno insieme dopo la fine della storia di lei con Massimo Colantoni? Parla il tentatore.

Dopo la fine della storia con Massimo Colantoni, Ilaria Teolis ha portato avanti la conoscenza con il tentatore Javier Martinez? All’interno del villaggio di Temptation Island 2019, tra Ilaria e Javier è nato un rapporto speciale, ma cos’è successo a telecamere spente? I due si sono messi insieme o sono semplicemente amici? A raccontare tutto è il tentatore Javier.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island, Ilaria e Javier stanno insieme? Il tentatore Martinez svela tutto

Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Javier Martinez ha svelato qualche dettaglio in più della propria vita. Dalle sue parole, tuttavia, sembrerebbe che con Ilaria ci sia solo una bella amicizia. “Nella mia vita ho sempre dato un peso molto importante all’amicizia ed ero molto legato ai miei amichetti d’infanzia, ancora mi ricordo che dopo pranzo giocavo sempre con loro a calcio, a pallavolo o andavamo in giro per la città con le bici. I ricordi tristi della mia vita in Argentina, invece, sono legati soprattutto al fatto che la mia famiglia economicamente non se la passava molto bene e per questo all’età di sette o otto anni ho dovuto salutare i miei due fratelli perché avevano deciso di partire per l’Italia…”, ha spiegato il tentatore.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Vittorio e Vanessa stanno insieme? Parla la tentatrice

Molto legato alla propria famiglia al punto da aver anche presentato il padre a Iaria, e con una grande passione per la pallavolo, Javier ha spiegato cosa lo ha spinto a partecipare a Temptation Island: “Conoscevo il programma e la curiosità di vivere questa esperienza in prima persona mi ha spinto a partecipare, insieme alla voglia di uscire dalla mia comfort zone: ognu sicurezza che uno ha all’interno di un contesto particolare come ‘Temptation Island’ viene messa in discussione e dato che io adoro mettermi in discussione, perché è un modo per crescere a livello umano, ho voluto fortemente partecipare al programma perché mi serviva come bagaglio emotivo e personale”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI