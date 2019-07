Dopo aver visto il falò di confronto di Ilaria e Massimo, che li ha visti uscire separati, vediamo a un mese di distanza se la coppia ci ha ripensato.

É passato appena un mese da quando Ilaria ha deciso di uscire da Temptation Island 2019 senza Massimo, ma sono in molti che hanno pensato che la giovane fidanzata sarebbe tornata sui suoi passi.

Oggi scopriamo che Massimo e Ilaria non stanno effettivamente più insieme. Massimo dice di sentire molto la sua mancanza ed è felice che lei ora sia più serena da sola, ma pensa ci siano anche dei fattori esterni come i genitori che stiano contribuendo al prolungare di questa situazione.

In Massimo c’è ancora la speranza: dice infatti di non aver ancora chiuso le porte del suo cuore e di non essere pronto per una nuova relazione.

Ilaria si presenta all’intervista con Filippo molto serena dicendo di stare bene e di pensare molto a se stessa, di aver imparato ad amarsi e rispettarsi. Sente di aver sbagliato a puntare il dito su Massimo perché entrambi nella loro relazione hanno sbagliato. Ilaria dice in questo momento di voler stare sola, ora come ora ha la consapevolezza di non volere più Massimo.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Il percorso di Ilaria e Massimo Temptation Island

La coppia era arrivata a Temptation 2019 per mettere alla prova un amore di 2 anni e mezzo e una lunga convivenza che sembrava poter portare al matrimonio. Ma fin dalle prime settimane Ilaria ha dovuto vedere il suo fidanzato Massimo avvicinarsi prima alla tentatrice Federica Lepanto (ex vincitrice del Grande Fratello) e poi costruire una relazione con la tentatrice Elena.

Ilaria nei primi giorni ha mal digerito il comportamento del fidanzato, restando ad osservare ma poi si è avvicinata a uno dei tentatori, Javier. Il giovane ha fatto riscoprire alla ragazza romana la voglia di divertirsi e di sentirsi amata.

Durante il confronto al falò, Massimo ha ammesso le sue colpe e ha dichiarato di essere “innamorato” di Ilaria. Ma la fidanzata ha dichiarato di non fidarsi più di lui e di aver scoperto se stessa in questa avventura. Un’esperienza, quella di Temptation, che ha fatto maturare molto Ilaria e fatto crescere la sua autostima e dalla la forza per chiudere con Massimo.

Cosa pensate della decisione della coppia?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI