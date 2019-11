Stitichezza: come dovresti sederti sul water per facilitare l’evacquazione

Ecco come sedersi in bagno secondo i medici per evacuare completamente le feci e risovere i tuoi problemi di stitichezza

Il pit stop alla toilette è inevitabilmente parte della vita quotidiana di tutti. Alcuni vi si recano solo in caso di bisogno impellente, altri in bagno si godono un momento di puro relax e riposo.

Evaquare ha connotazioni psicologiche differenti, alcuni lo considerino un momento molto spiacevole di cui vogliono sbarazzarsi il più rapidamente possibile, altri quando sono “sul trono” si godono un momento di riposo e pace e amano trascorrere il loro tempo lì.

Qualunque sia il tuo caso, tieni presente che è essenziale adottare una posizione corretta quando si usa il bagno, soprattutto se ci passi molto tempo. In effetti, la posizione che la maggior parte delle persone adotta quando è seduta in bagno è in realtà dannosa per la salute e potrebbe causare una moltitudine di problemi.

Hai mai sentito parlare di servizi igienici turchi? Essi hanno solo un foro al centro delle piastrelle e due poggiapiedi antiscivolo. Rustici, possiamo ancora trovarli in vecchi edifici o in alcuni campeggi. E anche se sembrano primitivi, sappi che questi servizi igienici sono in realtà più igienici di quelli occidentali! Inoltre, i servizi occidentali sono responsabili di una miriade di problemi di salute come costipazione, appendicite o infiammazione dell’intestino.

Perché i servizi igienici occidentali possono essere dannosi per la salute

Il Dr. Mercola è un gastrenterologo che ha studiato diversi casi e ha raccolto una vasta gamma di dati sulla questione della postura dei servizi igienici scoprendo che esistev effettivamente un nesso causale tra i servizi igienici occidentali e alcuni problemi di salute come quelli sopra menzionati. Ciò è dovuto principalmente al fatto che la posizione che tendiamo ad adottare nei bagni occidentali altera la posizione del nostro intestino in caso di movimenti intestinali.

La posizione corretta da adottare per proteggere la tua salute

Se ti siedi sul water completamente dritto, con i piedi per terra, questo può avere conseguenze per la tua salute! Infatti, quando svuoti le viscere mentre i fianchi e la schiena formano un angolo di 90 °, interrompi notevolmente il passaggio naturale dell’intestino delle feci. Per essere in grado di soddisfare le tue esigenze in questa posizione, l’unica soluzione è lasciare che la legge della fisica ti dia una spinta. Pertanto, questa postura può portare a vari problemi di salute come la sindrome dell’intestino irritabile, costipazione, emorroidi. Queste malattie potrebbero a loro volta causare problemi ancora più gravi nel tempo.

Idealmente, i fianchi e la schiena dovrebbero formare un angolo di più o meno 35 gradi. Ciò consentirebbe al tuo corpo di rilasciare le feci in un modo più naturale senza dover fare alcuno sforzo. La posizione accovacciata, che deve essere adottata quando si usano i servizi igienici turchi, è perfettamente adattata e considerata come la posizione normale da adottare per evaquare in diverse culture del mondo.

Il Dr. Mercola ha anche affermato che sono stati fatti diversi sforzi in questa direzione e che sono stati creati dispositivi (come piccoli sgabelli) per aiutare le persone che non sono in grado di separarsi dal loro bagno occidentale al fine di adottare un posizione più naturale alla toilette. Gli esercizi di squat sembrano anche essere un’ottima soluzione per per svuotare l’intestino nel modo giusto e proteggere la tua salute.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI