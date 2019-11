Temptation Island Vip, nato il figlio di una coppia: “benvenuto cucciolo”

Nato il primo figlio di una delle coppie più discusse di Temptation Island Vip. Il grande annuncio su Instagram: “benvenuto cucciolo”.

Fiocco azzurro per una coppia di Temptation Island Vip. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram del neo papà che ha condiviso la sua gioia con i propri followers. Quale coppia, dunque, ha avuto il primo figlio?

Temptation Island Vip, Fabio e Marcella Esposito genitori: è nato il figlio Santiago

Fabio Eposito, patron di Coconuda, e Marcella Eposito sono diventati genitori del piccolo Santiago. Ad annunciare la bellissima notizia è stato il papà che, su Instagram, ha pubblicato la foto di alcuni palloncini azzurri scrivendo:

“Tutto in una foto. La mia Napoli, il mio mare e da oggi anche tu. SANTIAGO. Io, la tua mamma e i tuoi fratelli non aspettavamo che te. Benvenuto cucciolo”.

Per Fabio Esposito si tratta del terzo figlio essendo già papà di Antonio e Joseph, nati da una precedente relazione. Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dalla coppia tra i quali anche quello di Ursula Bennardo che, poche settimane fa, è diventata mamma di Bianca, nata dal suo amore con Sossio Aruta.”Che emozione ragazzi”, scrive l’ex dama del trono over. “Auguri”, aggiunge Sabrina Ghio. E ancora: “congratulazioni”, “Augurissimi per questa nuova vita tra voi”, “Benvenuto al mondo piccolo. Auguri a voi genitori”. Tra i tanti messaggi è spuntato anche quello di Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini: “auguri Marcella e Fabio. Adesso dobbiamo venire per forza a trovarvi”.

Dopo aver partecipato a Temptation Island Vip 2019 dove sono rimasti pochissimi giorni, Fabio e Marcella sono tornati alla loro vita e l’amore è diventato talmente importante da averli spinti prima a sposarsi e poi ad avere un figlio. La coppia, infatti, si è sposata lo scorso giugno e proprio in quell’occasione avevano svelato di aspettare un bambino.

