Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e Donne, tutta la verità sulla sua decisione: “non mi sentivo single. Non gradivo le carezze dei corteggiatori”.

Sara Tozzi ha lasciato il trono di Uomini e Donne. Dopo poche settimane, la giovane ha deciso di rinunciare al suo ruolo da tronista per tornare a casa. La decisione di Sara Tozzi è arrivata dopo la clamorosa segnalazione che ha smascherato Javier Martinez che l’ha corteggiata nonostante nella sua vita ci fosse un’altra ragazza. Oggi, Sara Tozzi ha deciso di vuotare il sacco e, ai microfoni del settimanale ufficiale di Uomini e Donne, svela i motivi della sua scelta.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e Donne: “non mi sentivo single per cercare l’amore. Non mi facevano piacere le carezze dei corteggiatori”

Sara Tozzi svela di aver accettato Uomini e Donne con la voglia di trovare l’amore ma di essersi reca conto di non sentirsi totalmente single per vivere con spensieratezza il percorso nel programma di Maria De Filippi, ma cosa l’ha spinta a lasciare il trono?

“È una decisione che ho maturato nell’ultima settimana, ma che probabilmente ha origini più profonde. Durante Ie ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier, ma Ia realtà non era quella. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo Ia mia ultima relazione. Voglio precisare che, pur ritrovandomi a fare queste riflessioni, con il mio ex fidanzato non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma”.

Potrebbe interessarti anche—>Uomini e Donne, scoppia l’amore tra ex tronisti? Mastroianni e Fasone…

La chiamata di Uomini e Donne arriva nel momento, apparentemente giusto, per buttarsi in una nuova avventura:

“Dopo essere tornata dalla Sardegna, ho fatto il provino a luglio, non sapendo però di essere una candidata al trono. Durante I’estate c’è stato un nuovo incontro tra me e il mio ex fidanzato, allora ho capito ancora una volta che, nonostante i nostri sentimenti, la nostra storia era definitivamente archiviata. Tutti intorno a me mi dicevano di cogliere i segnali, di tornare ad aprirmi alle opportunità della vita. Poi è arrivata la chiamata ufficiale dalla redazione a metà agosto e mi è sembrata un segnale. Quello che mi spingeva a buttarmi in questa nuova esperienza era decisamente più forte di quello che mi frenava. Ero convinta di essere libera mentalmente da qualsiasi catena”.

Quando, però, ha cominciato a conoscere i suoi corteggiatori, Sara ha capito di non essere pronta per tuffarsi nella conoscenza di altri ragazzi:

“A volte Ia testa non va d’accordo con il cuore. Restano delle emozioni sotto Ia pelle che non sì cancellano neanche volendolo. Mi sono accorta che nell’approccio fisico con i corteggiatori, ma anche in quello emotivo, ero schiva. Non mi faceva piacere neppure una carezza. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI