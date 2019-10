Pechino Express 2020, concorrenti, data d’inizio e conduttore. Sta per partire la nuova edizione del reality di Raidue: tutto quello che c’è da sapere.

Pechino Express 2020 sta per cominciare. Il reality show di Raidue che è considerato uno dei format più belli della televisione italiana tornerà in onda a febbraio 2020. Le registrazioni, però, cominceranno tra pochi giorni, ma chi sono le coppie di viaggiatori che dovranno superare le varie tappe del viaggio affidandosi alla disponibilità delle persone dei luoghi che visiteranno? Andiamo a scoprire tutti i nomi.

Pechino Express 2020: tutti i concorrenti del viaggio del reality show di Raidue

Secondo le indiscrezioni, le registrazioni delle puntate prenderanno il via il prossimo 29 ottobre. Il viaggio dovrebbe svolgersi nel Sud-Est asiatico. Le coppie dei viaggiatori dovrebbero partire dalle splendide spiagge della Thailandia, per passare alla Cina e concludere il viaggio in Corea del Sud, per un totale di 10 puntate.

In gara, come sempre, ci saranno coppie molto diverse tra loro che si sfideranno per arrivare all’ultima tappa del viaggio e vincere la gara.

Secondo il settimanale Spy, tra i concorrenti di Pechino Express 2020 ci dovrebbe essere Ignazio Moser insieme al cugino. Per il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo il Grande fratello Vip, si tratta del secondo reality. Sempre secondo il magazine di Spy un’altra coppia del reality show di Raidue dovrebbe essere quella formata da Asia Argento e della sua amica Gemma. Altra coppia dovrebbe essere quella formata da Enzo Miccio e il suo fidanzato Laurent. Stando a quello che si legge su Novella 2000, inoltre, dovrebbe esserci anche l’ex concorrente de Il Collegio, Nicole Rossi che farà coppia, per il momento, con un nome top secret. Dovrebbero esserci, inoltre, Dayane Mello, Max Giusti, Marco Berry per i quali non si conoscono i nomi dei partner e, infine, Giucas Casella con la compagna.

