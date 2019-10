Scoppia l’amore tra gli ex tronisti di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Mara Fasone? Deianira Marzano lancia la bomba: “beccati insieme a Catania”.

E’ scoppiato l’amore tra gli ex tronisti di Uomini e Donne Mara Fasone e Luigi Mastroianni? A sganciare la bomba è la blogger Deianira Marzano che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha fatto sapere di aver ricevuto una foto e delle informazioni secondo le quali Mara Fasone e Luigi Mastroianni erano insieme in un locale di Catania. La Marzano, poi, aggiunge che non si sa se i due abbiano trascorso del tempo insieme, ma fa notare la stranezza della situazione per i rumors sulla presunta crisi tra Luigi e Irene Capuano che, nelle scorse ore, si è lasciata andare ad uno sfogo.

Uomini e Donne, Mara Fasone e Luigi Mastroianni beccati insieme: Deianira Marzano sgancia la bomba

Tra Mara Fasone e Luigi Mastroianni è scoccata la scintilla? “Mi hanno inviato una foto anche se, ovviamente, dalla foto non si può dire nulla in cui Mara Fasone e Luigi Mastroianni erano nello stesso luogo. Non si può dire se erano insieme, ma comunque, ai posteri l’ardua sentenza” – afferma Deianira Marzano che poi aggiunge – “ma come mai sei tornato dal Brasile e non sei andato dalla tua fidanzata?”.

Deianira Marzano ha poi condiviso un articolo scritto durante il periodo in cui Mara Fasone e Luigi Mastroianni erano insieme sui social e che parlava di un presunto colpo di fulmine tra i due al punto che si diffusa la voce secondo cui Mastroianni avrebbe potuto lasciare il trono proprio per la Fasone. Ipotesi che, poi, non si è verifita. Luigi, infatti, ha portato a termine il suo trono scegliendo Irene Capuano con cui sembrava che le cose andassero a gonfie vele. Sarà ancora così o la bomba di Deianira Marzano scatenerà un’esplosione?

