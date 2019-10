Marco Columbro, dopo lo scontro con Barbara d’Urso si è scusato per i toni usati.

Dopo lo scontro con Barbara d’Urso, durante il quale i toni si erano particolarmente accesi, Marco Columbro, raggiunto da Striscia La Notizia, si è scusato per i modi, dicendo però di essersi sentito truffato. A suo avviso, infatti, gli autori del programma lo avevano invitato per parlare del suo cambio vita. Una volta in studio, però, si è trovato a dover rispondere di alcune notizie di gossip che parlavano di alcuni importanti debiti da lui contratti.

