Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? La dama svela tutto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme dopo la lettera del cavaliere del trono over di Uomini e Donne? La verità della dama.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati davvero insieme? Il colpo di scena tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è arrivato nella scorsa registrazione quando Riccardo, dopo aver saputo del bacio tra Ida e Armando Incarnato, ha deciso di tirare fuori i propri sentimenti scrivendole una lettera. Dopo quel giorno, cos’è successo tra Ida e Riccardo? A svelare tutto è la Platano in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: tutta la verità sulla coppia del trono over di Uomini e Donne

Dopo un anno di sofferenza, Ida Platano ha deciso di tuffarsi in una nuova conoscenza accettando di uscire con Armando Incarnato con il quale è scattato anche il bacio e che ha scatenato la reazione di Riccardo Guarnieri, ma cosa ha spinto Ida a lasciarsi andare tra le braccia di Armando?

«Come ho detto in puntata, per me la serata trascorsa con Armando a Roma è stata totalmente inaspettata. E ribadisco: lo è stata davvero. E’ successo tutto con estrema naturalezza, ero tranquilla, è stato bravo a mettermi a mio agio e io sono stata in tutto e per tutto me stessa. Ero un po’ a disagio solo i primi dieci rninuti perché, tranne in trasmissione, non ci eravamo mai visti da soli, ma lui è stato bravissimo a sciogliermi. Armando mi ha trattata benissimo: mi sono sentita bella, desiderata, di nuovo donna… così, con naturalezza, ci siamo baciati. Non ero preparata a una cosa del genere, Io ammetto, era un anno che non posavo le mie labbra su quelle di un uomo ed ero quasi incredula che stesse accadendo. Ed è successo perché di Armando mi ha colpita la capacità di mettermi a mio agio e lo sguardo particolare, oltre al fatto che per me è un bellissimo ragazzo… e pensare che fino a poco tempo fa non l’avevo proprio notato!».

Sulla reazione di Riccardo, Ida ha dichiarato:

«Sì, mi aspettavo una reazione anche perché Riccardo ha sempre sottolineato che la nostra è stata la sua storia più importante. Se non avesse avuto nessuna reazione, avrebbe voluto dire che io, che la nostra storia, non gli avevamo lasciato nulla di così profondo, sentito. L’ho visto scosso e in quel momento l’ho guardato due volte, ma non ho voluto soffermarmi su di lui perché non volevo rovinare Il mio star bene. Ho trovato strano, però, che dopo la sua reazione abbia deciso subito di dare a un’altra dama l’opportunità di uscire con lui…».

E ancora: «No, non direi che é gelosia. Sicuramente c’è rimasto male, ma è più una questione di possesso. lo sono rimasta un anno ad aspettare una sua mossa, ma lui è come se non mi vedesse. Per un anno sono stata là nello studio sempre e solo per lui, ma a quanto pare per tutto quel tempo non ha valutato questa cosa».

Infine, sugli errori che Riccardo avrebbe commesso nel rapporto di coppia, ha aggiunto: “secondo me non si è mai voluto prendere le responsabilità che ci sono in una normale vita di coppia. Lui ha proprio paura di queste responsabilità. Riccardo non è nella prospettiva di una vita familiare perchè credo che stia bene come sta: è appagato e quindi non vede altro. Non vuole stravolgere la sua esistenza in cui si trova a suo agio”.

