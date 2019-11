L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Irene Capuano, ospite in radio, confessa: “all’inizio sono stata male per Luigi Mastroianni, ora l’ho superato”.

Irene Capuano, ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli e in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha parlato della fine della sua storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni ammettendo di aver sofferto, soprattutto all’inizio della separazione.

Irene Capuano: “all’inizio ho sofferto un pochino per la separazione da Luigi Mastroianni. Poi l’ho superato”

Bellissima e felice di ciò che sta facendo nella propria vita, Irene Capuano ha parlato con serenità della fine della sua storia con Luigi Mastroianni. La storia tra Luigi e Irene era iniziata dopo la scelta di Mastroianni. Dopo alcuni mesi, però, qualcosa si è rotto e i due hanno deciso di percorrere due strade diverse.

“La cosa che mi ha colpito subito di Luigi è stata la sua semplicità, i valori della famiglia, gli amici e l’essere umile e rimanerci. Avevo trovato una persona molto simile a me. Eravamo molto innamorati, l’amore c’era e anche tanto e andavamo d’accordo, siamo rimasti insieme 7 mesi. Perché è finita? Nessuna gelosia ma proprio delle incompatibilità caratteriali. Nelle discussioni non trovavamo un punto d’incontro, alla fine siamo esplosi. La decisione è stata presa insieme, due, tre settimane fa circa, e da allora non ci siamo più sentiti. Abbiamo avuto un evento insieme ma io ero a destra e lui a sinistra. Io provo un sentimento ancora forte e credo anche lui. Non si può dimenticare quello che c’è stato”, ha spiegato Irene a Giada Di Miceli.

L’ex corteggiatrice, poi, ha aggiunto: “Sono stata male un pochino all’inizio, però l’ho superata. La divisione può far capire se ami così tanto da tornarci insieme. Credo che il tempo darà le giuste risposte. A volte sento la sua mancanza, stavamo insieme 24 ore su 24. Lui non è un ragazzo cattivo, anche lui starà sentendo la mancanza. […] Un ritorno di fiamma? Ci spero, non si sa. Ad oggi ci sono. L’orgoglio ci divide, ma vedremo”.

Leggi anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI