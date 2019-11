Malore Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama del trono over si sente male per difendere la sua storia con Juan Luis da Tina Cipollari.

Malore Gemma Galgani nello studio del trono over di Uomini e donne. La dama di Torino, nel tentativo di difendere la sua conoscenza con Juan Luis Cino, il suo nuovo corteggiatore, ha litigato nuovamente con Tina Cipollari sentendosi male al punto da richiedere l’intervento del dottore.

Malore Gemma Galgani al trono over: “Juan Luis tienimi, non mi reggo in piedi”

Gemma Galgani non ha alcuna intenzione di permettere a Tina Cipollari di rovinare la sua storia con Juan Luis per il quale ha perso la testa. La Galgani entra in studio visibilmente emozionata per la serata trascorsa con Juan Luis che, nonostante il passato doloroso, è intenzionato a conoscere davvero Gemma convinto che il motore della vita sia l’amore. In studio, però, Tina Cipollari, dopo aver visto la cena che la dama di Torino e il neo cavaliere si sono concessi, commenta con la sua solita ironia scatenando la rabbia della Galgani.

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani scoppia l’ennesima discussione. I toni tra le due nemiche si alzano al punto che Maria De Filippi è costretta a lasciare la propria postazione per raggiungere il centro dello studio, dividere Gemma e Tina ed evitare il peggio.

La discussione va avanti con l’ingresso in studio di Juan Luis. Gemma, così, si avvicina al cavaliere chiedendogli di non dare peso alle parole di Tina. “Lasciala perdere. Ti prego tienimi perchè sto per cadere per terra”, afferma la dama.

La Cipollari, così, lascia lo studio per andare a chiamare il dottore. L’opinionista, così, rientra con il medico che si occupa della salute della dama di Torino.

