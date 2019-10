Beatrice Valli e Marco Fantini, data delle nozze: “tra 11 mesi noi”

Beatrice Valli e Marco Fantini svelano la data delle nozze con la lettera che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto al futuro marito.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposeranno presto. La coppia di Uomini e Donne che ha già coronato l’amore con la nascita della figlia Bianca, pronuncerà presto il fatidico sì. I fans non vedono l’ora di vedere l’ex corteggiatrice con l’abito bianco, ma qual è la data del matrimonio? A svelare quello che potrebbe essere il fatidico giorno è stato Marco Fantini che ha pubblicato parte di una bellissima lettera d’amore che le ha scritto Beatrice.

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano: ecco la data del matrimonio

Beatrice Valli e Marco Fantini potrebbero sposarsi il 29 settembre 2020. Un giorno importante per la coppia dal momento che, proprio lo scorso 29 settembre, in quel di Parigi, Marco Fantini ha chiesto alla sua Beatrice di sposarlo. La data è venuta fuori leggendo le poche righe della lettera che Beatrice ha scritto a Marco e che Fantini ha deciso di condividere su Instagram. In attesa di scoprire, dunque, se quella sarà la vera data, la cosa certa è che il matrimonio di Beatrice e Marco non sarà rinviato.

“Poche volte servono tante parole, soprattutto tra di noi! Sono passati sei anni e non posso e voglio chiedere di più di ciò che abbiamo e di ciò che ci siamo costruiti fino ad ora. Siamo ragazzi che amano sognare insieme, siamo complici in amore e siamo una cosa unica in famiglia. Non ti ho mai detto cosa amo più di te ma dopo tanto tempo te lo meriti: amo il tuo essere sempre accondiscendente con tutti, amo il tuo essere spensierato anche quando ci sono fin troppi pensieri, ma soprattutto mi piace che credi nella famiglia, in noi e in quello che fai. Hai amato da subito ciò che avevo alle spalle, hai amato da subito ciò in cui credevo e hai amato da subito la mia anima (un po’ esplosiva). Da tutto ciò ho capito di cosa avevo bisogno realmente, di un uomo, di un padre dei miei figli e di un marito proprio come te. Ebbene sì mio marito, manca sempre meno al nostro giorno, al nostro momento e al nostro noi. Perché sarà proprio così, tra 11 mesi sarà per sempre un noi”.

