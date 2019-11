Amore a gonfie vele per Enzo Capo e Pamela Barretta: la coppia del trono over di Uomini e Donne si concede la prima vacanza a Dubai, foto e video.

Enzo Capo e Pamela Barretta, nata nel parterre del trono over di Uomini e Donne, spiazzano tutti poche settimane dopo l’addio alla trasmissione. Tina Cipollari aveva scommesso sulla fine della storia tra la dama e il cavaliere dopo poche settimane ma, a quanto pare, starebbe perdendo. Enzo e Pamela, infatti, non solo stanno ancora insieme, ma sono anche sempre più uniti e innamorati.

Trono Over, prima vacanza d’amore per Enzo Capo e Pamela Barretta: “insieme ci divertiamo tanto”

Enzo Capo e Pamela Barretta sono volati a Dubai per la prima vacanza d’amore. Sia l’ex cavaliere che l’ex dama del trono over hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram le prime immagini del loro primo viaggio insieme. Nelle foto e nei video, i due piccioncini sorridono, si divertono, ma si scambiano anche delle dolcissime effusioni che testimoniano come il sentimento nato nello studio del dating show di canale 5 stia crescendo ogni giorno di più.

“La nostra prima vacanza insieme”, scrive Pamela mentre Enzo aggiunge – “insieme ci divertiamo tanto”. Parole che arrivano dopo la prima dedica d’amore della dama al suo nuovo fidanzato. Dopo la delusione vissuta con Stefano Torrese, la Barretta è nuovamente felice e serena accanto al suo Enzo che, pur viaggiando continuamente e trascorrendo molto tempo a Budapest dove lavora, riesce a trovare i momenti giusti per dedicarsi totalmente alla sua bellissima fidanzata.

Avendo Pamela tra le braccia, Enzo ha messo da parte anche la propria gelosia. Se, infatti, a Uomini e donne aveva attaccato Pamela per un outfit troppo sensuale sfoggiato durante una sfilata, ora è lui stesso a pubblicare foto in cui la Barretta sfoggia tutta la sua bellezza come quella che vedete qui in basso.

