Pamela Barretta che ha lasciato il trono over di Uomini e Donne con Enzo Capo, torna a parlare di Stefano Torrese: “è stato cacciato, era fidanzato”.

Pamela Barretta che ha deciso di lasciare il trono over di Uomini e Donne con Enzo Capo, il cavaliere che ha conosciuto all’inizio della nuova stagione, è tornata a parlare dell’ex fidanzato Stefano Torrese su Instagram svelando il motivo per cui Stefano non partecipa più alla trasmissione di Maria De Filippi.

Pamela Barretta contro Stefano Torrese: “a 41 anni stai messo proprio male. Sei stato cacciato da Uomini e Donne perchè fidanzato”

La storia tra Pamela Barretta e Stefano Torrese non è finita nel migliore dei modi al punto che la dama ha deciso di parlare per l’ultima volta dell’argomento svelando il motivo per il quale Stefano non è più tornato nel parterre del trono over di Uomini e Donne.

“Non è vero che non vuoi tornare a ‘Uomini e Donne’. Ricordo il tuo video in cui dicevi: ‘Siamo pronti per partire con la nuova stagione’, ma ti hanno cacciato. Questo poveretto cerca ancora a tutti i costi un po’ di visibilità. Non si arrende. Ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato. Per come ti conosco, sarai sul divano di casa tua a piangere e a guardare le puntate da spettatore. Non ti darai pace. Non ti hanno voluto, non ti hanno richiamato. Hanno fatto rientrare me e hanno tenuto fuori te, fattene una ragione, perché a 41 anni stai messo proprio malissimo. La redazione ti ha messo fuori per la tua falsità. Datti pace, fatti aiutare magari da un medico bravo e fattene una ragione! Hai detto che non torni a ‘Uomini e Donne’ perché vedere me con un altro ti farebbe del male. Chissà chi ci ha creduto a questa cretinata. Per tutta l’estate se la fa con un’altra e poi gli fa male tornare a ‘Uomini e Donne’ per me. La verità è che non ti hanno voluto”.

Se Ida Platano ha espresso il dolore che le ha causato la fine della storia con Riccardo Guarnieri, Pamela attacca ancora l’ex fidanzato.

“Questa è l’ultima volta che ti rispondo. Puoi fare tutte le provocazioni che vuoi. Mi sono recata dal mio legale. Non ti risponderò più sui social, le mie risposte le avrai tramite il mio legale. Mi fai pena. Marianna ti dice qualcosa? La fidanzata che avevi quando eri in trasmissione e che ho scoperto dopo la messa in onda di quest’anno. Devo continuare? Vuoi che faccia una diretta con la tua ex? Lascio spiegare a lei tutti i tuoi complotti, quando le dicevi: ‘Non ti preoccupare di quello che faccio con Pamela, è tutto finto, ti devi fidare di me’. Faccio vedere le prove che avevi la fidanzata a casa”.

