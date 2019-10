Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata a Uomini e Donne, spiazzano tutti con una clamorosa decisione dopo 4 mesi d’amore.

Dopo quattro mesi d’amore, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni che si sono incontrati e innamorati a Uomini e Donne, spiazzano tutti annunciando una clamorosa decisione che cambierà le loro vite.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni annunciano la convivenza: “è stata una scelta forzata, per poter stare più tempo insieme”

Belli, complici e innamorati. Se tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano si parla di crisi di coppia, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni procede tutto a gonfie vele. La coppia, infatti, in ha deciso di andare a convivere come ha annunciato l’ex tronista al settimanale Di più.

“Sono davvero al settimo cielo: io e Natalia siamo appena andati a convivere, e adesso per noi inizia una nuova avventura a due“, dichiara Zelletta, “Confesso che prima di lasciare andare la figlia, la famiglia di Natalia ha voluto conoscermi dal vivo. In particolare a volermi vedere di persona è stato il padre di Natalia. Lui fa il carabiniere mi ha subito messo “sotto torchio”: voleva vedere capire se facessi sul serio. Quando ha constatato che il mio amore per Natalia era reale e sincero ci ha dato la sua benedizione“.

La convivenza è stato un passo naturale, ma anche forzato per Andrea e Natalia che, vivendo in due città diverse, sono stati costretti a prendere casa insieme.

“Forse è come dice lei, ma siamo contenti così, del resto questa convivenza per noi è un banco di prova per testare la nostra relazione, la solidità con la quale la stiamo piano piano costruendo. E poi, in un certo senso, la nostra è stata una scelta forzata, per poter stare più tempo insieme. Io vivo a Milano da anni, Natalia stava vicino Sondrio“.

